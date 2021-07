Manaus FC se prepara para duelo contra o Botafogo da Paraíba

O foco do Gavião do Norte é na 7⁰ rodada fora de casa | Foto: Paulo Bindá / Manaus FC

Após empatar contra o Jacuipense (BA) por 1-1 no último sábado (3), o Manaus Futebol Clube se estabilizou na vice-liderança do Grupo A da Série C 2021. Agora, o foco do Gavião do Norte é na 7⁰ rodada fora de casa.

O próximo duela será no sábado (10), contra o Botafogo da Paraíba,às 18h, no estádio José Américo de Almeida Filho, o "Almeidão", em João Pessoa, na Paraíba.

Comparativo com 2020

Atualmente, o Manaus soma 10 pontos na competição, e está a um ponto de alcançar a marca obtida ao fim do primeiro turno da Série C de 2020, onde na época somava 11 pontos. Ciente dos desafios que enfrentarão no próximo jogo, o treinador Martelotte frisou a importância de valorizar os pontos conquistados a cada rodada.

" Temos que valorizar este ponto, é um ponto que pode fazer a diferença lá na frente. Temos uma semana para trabalhar, uma semana para estudar nosso adversário, vamos ver novamente o nosso jogo e pensar em uma estratégia que nos possibilite somar pontos fora de casa, esse vai ser o nosso objetivo nas próximas duas rodadas. " Martelotte, Treinador do Manaus

O primeiro gol do camisa 10

Após ajudar o Gavião marcando seu primeiro gol com a camisa esmeraldina, o meia Marcelinho avaliou a partida e comentou sobre o momento em que balançou as redes do adversário.

" Nós estávamos com um bom controle de jogo, mas eles marcaram o primeiro gol e se fecharam bem, talvez se tivéssemos marcado o primeiro gol poderíamos ter feito um resultado melhor, mas o futebol é isso. Fico feliz pelo meu gol, por ter ajudado a equipe. " Marcelinho, Jogador do Manaus FC

O Manaus FC se reapresenta nesta segunda-feira (05) para iniciar a preparação visando a sétima rodada da Série C 2021.

