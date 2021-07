Conheça 5 curiosidades sobre os braceletes WSOP no poker

Conheça algumas curiosidades acerca das braceletes WSOP | Foto: Reprodução

Considerada a Copa do Mundo de poker , realizada todos os anos em Las Vegas, o sonho de qualquer jogador de da modalidade é de, mais tarde ou mais cedo, poder ganhar um dos braceletes do WSOP.

Este é um dos prêmios mais desejados pelos apaixonados por esse esporte de habilidade. Tal iria significar que seria um vencedor de um dos 101 eventos realizados todos os anos pelo World Series of Poker.

Porém, e apesar de todo o reconhecimento e prestígio, a verdade é que existe ainda muita ausência de informação acerca desses “preciosos” braceletes WSOP e como é possível ganhá-los.

Felizmente, ao longo dos anos, cada vez mais jogadores brasileiros estão conseguindo alcançar essa conquista, sendo um dos países com mais braceletes WSOP de todos.







Conheça algumas curiosidades acerca das braceletes WSOP:

1. É possível obter vagas para WSOP online

Ao contrário do que se possa pensar, não é somente se registrando nos 101 torneios WSOP anuais, presencialmente em Las Vegas, que você poderá ter a chance de disputar os braceletes. Na verdade, a sala de poker GGPoker permite que você possa conseguir vagas nesses eventos, jogando vários torneios de qualificação online.

Ou seja, jogando contra outros jogadores reais, em dispositivos móveis ou no desktop, poderá ter a chance de jogar no WSOP, ultrapassando esses torneios organizados pelo GGPoker. Geralmente, os buy-ins são bem baixo do que iria pagar em Las Vegas.

2. Existe a chance de ganhar braceletes WSOP fora de Las Vegas

Devido ao crescimento e demanda de jogadores – sendo que muitos deles não tinham o tempo ou a capacidade para viajarem anualmente para Las Vegas -, atualmente a marca WSOP já se alargou para outros países e formatos. Por exemplo, já é possível ganhar braceletes no WSOP Europa. Além disso, como aconteceu na edição WSOP 2020, também já é possível conquistar braceletes em torneios online, que sejam organizados pela WSOP oficialmente.

3. Existe um bracelete mais importante que todos

Apesar de, na conquista de um evento WSOP você ter direito a um bracelete, a verdade é que existe um que é mais desejado de que todos os outros. Falamos, é claro, do bracelete que o vencedor do “WSOP Main Event” conquista e que irá coroar aquele que foi o melhor jogador do mundo. Mais uma vez, é importante realçar que esse “Main Event” é considerado pela comunidade de poker como sendo a Copa do Mundo do esporte, nesse ano.

4. Ainda falta o principal bracelete para o Brasil

Por estranho que possa parecer, o Brasil é uma das poucas potências de poker que ainda não conseguiu ter, pelo menos, um vencedor do “Main Event”. Ora, claramente que essa é uma ausência pouco comum, uma vez que a qualidade dos jogadores brasileiros é reconhecida por todo mundo. Prova disso mesmo é que os jogadores brasileiros costumam ganhar vários braceletes por ano no WSOP. Logo, poderá ser uma questão de tempo até que o Brasil tenha coroado seu primeiro melhor jogador de poker mundial.

5. É cada vez mais difícil ganhar uma bracelete

Estatisticamente, devido ao maior número de jogadores registrados anualmente nos principais eventos WSOP, é mais difícil conseguir chegar ao objetivo final: ganhar a bracelete nesse evento.

Porém, é também possível esperar que possam surgir mais eventos à medida que o WSOP continua crescendo. Além disso, saiba que, muito além do Texas Hold´em, no WSOP poderá estar jogando por braceletes em diferentes variantes de poker, que podem ir desde o Omaha até ao 7-Stud, por exemplo. Assim, poderá também querer variar um pouco seu conhecimento, de forma a aumentar suas participações nos eventos WSOP.

*Com informações da assessoria

