Atleta do AM disputa Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18 pela 1ª vez

Manaus - Talentos do Amazonas que se destacam no esporte são descobertos a cada ano que passa. Como verdadeiros diamantes brutos, esportistas ganham os olhares de dirigentes de clubes, passam a disputar torneios e adquirir experiência fora do estado.

Para a amazonense Lucivania Tenório, descoberta em ação da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (FAAR), a oportunidade de jogar em São Paulo virou um sonho possível.

Vinda de um dos municípios mais distantes da capital amazonense, São Gabriel da Cachoeira, há 852 quilômetros, a atacante partiu nesta segunda-feira (5) para disputar pela primeira vez o Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18, em Sorocaba (SP).







A atleta foi descoberta durante uma visita da equipe #FaarEmAcao e apresentada aos dirigentes do Esporte Clube Iranduba da Amazônia como talento do interior do estado.

Começo no esporte

Para Tenório, não existe essa de "futebol é coisa de menino". Ela começou a jogar futebol junto com os primos e amigos nas ruas de São Gabriel. Ela não quis ficar somente nos campos e encarar o esporte como brincadeira. No ano de 2020, ela foi campeã em um campeonato amador, junto com seu time local.

" Eu estava treinando futsal quando fui abordada pela equipe da FAAR, não imaginei que aquela conversa me traria até onde estou hoje. Estou muito feliz e grata com tudo que está acontecendo em minha vida. Espero poder dar o melhor de mim " Lucivania Tenório, jogadora

Talento revelado

Para o diretor-presidente da FAAR, Jorge Oliveira, é satisfatório ver a trajetória de uma atleta que foi descoberta em uma das visitas da Fundação.

" É um orgulho a FAAR ser ponto de referência para o esporte de Alto Rendimento em nosso estado. Acreditamos que somos um celeiro de talentos e precisamos incentivar aqueles que se destacam. Essa é a nossa missão, não poderíamos passar por São Gabriel da Cachoeira e não perceber o talento da Tenório. Hoje ela realiza um sonho dela e nosso, em acreditar que o esporte tem poder transformador na vida de pessoas " Jorge Oliveira, diretor-presidente da FAAR

A competição

O Brasileirão Feminino Sub-18 acontece em jogos de ida e volta, onde todas as partidas da primeira fase acontecerão no CT Atlético Sorocaba, em São Paulo.

Integrante do Grupo C, o Iranduba já possui seis jogos agendados e estreia nesta terça-feira (06), enfrentando o Grêmio-RS. Posteriormente o confronto é com o São Paulo. Depois terão dois jogos contra o Vitória e ainda enfrentam mais uma vez o São Paulo e o Grêmio, respectivamente, em partidas válidas pelos jogos de volta.

“Estamos indo para o Brasileiro Sub-18. Essa é a terceira edição do campeonato . Na primeira edição nós ficamos em quarto lugar. Já revelamos outros talentos que hoje estão na Seleção Brasileira e temos hoje a Tenório que está indo para sua primeira competição nacional. Ela vem demonstrando muitas qualidades nos treinos, muita força física, muita força de vontade e também muito talento”, comentou o diretor do clube do Iranduba, Lauro Tentardini.

Os oito melhores times das 24 equipes que compõem a competição, seguem para a segunda fase, que acontecerá em agosto desse ano.

