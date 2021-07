Atletismo: Mateus Sá e Lucas Vilar são convocados para Tóquio

Agora o Brasil tem 33 atletas no masculino e 20 no feminino | Foto: Wagner Carmo/CBAt

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) anunciou nesta segunda-feira (5) a convocação de mais dois atletas para os Jogos Olímpicos de Tóquio : Mateus Daniel Adão de Sá, no salto triplo, e de Lucas da Conceição Vilar nos 200 m. Ele foram chamados após remanejamento de vagas feito pela World Athletics.

O Brasil passa a ter 53 representantes na competição, que terá a cerimônia de abertura no dia 23 de julho, no Estádio Olímpico do Japão.

Os dois atletas entram nas vagas pela cota do Ranking Mundial por Pontos, em função de desistências por lesão e por opção de provas, caso dos qualificados em mais de uma especialidade. Isso aconteceu com o brasiliense Caio Bonfim (CASO-DF), convocado para os 20 km e os 50 km marcha atlética. Ele abriu mão dos 50 km porque o espaço entre as provas é de apenas 13 horas.

Os dois novos convocados têm uma excelente carreira nas competições de base. Mateus, nascido a 21 de novembro de 1995, em Dracena (SP), ganhou a medalha de bronze no triplo no Mundial Sub-20 de Eugene-2014, nos Estados Unidos. Ele é treinado por Tania Moura, em São Paulo.

Já Lucas Conceição Vilar é um dos jovens talentos da velocidade brasileira. Nascido a 10 de março de 2001, em Limeira (SP), ele é treinado por Darci Ferreira da Silva e companheiro de treino de Felipe Bardi dos Santos, já convocado para a Olimpíada, em Santo André (SP). Entre os seus títulos está a medalha de bronze nos 200 m nos Jogos Olímpicos de Juventude, em Buenos Aires-2018, na Argentina.

Agora o Brasil tem 33 atletas no masculino e 20 no feminino. O torneio de atletismo será disputado de 29 de julho a 8 de agosto no Estádio Olímpico do Japão e no Sapporo Odori Park, que fica a cerca de 800 km de Tóquio (provas de marcha e de maratona).

“Quero dar os parabéns aos dois atletas, que eles sejam bem-vindos ao Time Brasil”, disse Wlamir Motta Campos, presidente do Conselho de Administração da CBAt, responsável pelo anúncio.

*Com informações CBAt

