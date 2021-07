Nadador do Brasil suspenso por doping culpa liquidificador da namorada

De acordo com ele, a substância acabou sendo ingerida por André acidentalment | Foto: Satiro Sodré/SSPress/CBDA

Casos de doping afasta atletas que sonham em disputar novas competições. O Código Mundial Antidoping multa atletas com suspensão de atividades por anos.

André Calvelo, nadador brasileiro de Santos (SP), foi suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) por doping nessa segunda-feira (5), logo depois de ter vencido a seletiva olímpica brasileira nos 100m livre.

O atleta testou positivo para um anabolizante injetável e colocou a culpa no liquidificador que divide com a namorada.



O exame antidoping detectou que Calvelo fez uso de drostanolona, um anabolizante injetável usado para aumento de potência muscular, o mesmo que causou a suspensão de Anderson Silva em 2015.

A substância é conhecida como “bomba” de academia, usada por quem quer ficar “rasgado” mais rápido. Segundo o Código Mundial Antidoping, o uso dela prevê suspensão de 4 anos.

No processo, o nadador justificou que a droga era consumida por sua namorada em forma líquida e ele dividia o liquidificador com ela para preparar as suas bebidas.

Dessa forma, então, de acordo com ele, a substância acabou sendo ingerida por André acidentalment. A desculpa, no entanto, não convenceu o tribunal, que decidiu aplicar a punição máxima ao atleta.

Assim, Calvelo irá perder duas olimpíadas: a de Tóquio-2020 e a próxima, de 2024, em Paris. Com a sua suspensão, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) usou uma regra inédita e chamou Gabriel Santos, 9º nas eliminatórias para nadar sozinho uma “final”.

Ele atingiu o índice necessário e conquistou a classificação para disputar os 100m livre nos Jogos de Tóquio-2020. Pedro Sparjari ocupou a outra vaga, terminando a seletiva em 2º, e o revezamento 4×100 terá Marcelo Chierighini e Breno Correia.

Suspensa por doping

Nesta semana, a brasileira Fernanda Borges, classificada para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 no lançamento de disco , foi suspensa por doping. O caso veio a público no dia da convocação da seleção brasileira para o evento no Japão, e o nome dela estava na lista da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

A substância proibida detectada no corpo de Fernanda é o Ostarine, da classe de agentes anabolizantes, proibido segundo as regras da Agência Mundial Antidoping (Wada).

