Cientistas apontam o melhor horário para malhar e perder gordura; veja

Saiba sobre a pesquisa | Foto: Reprodução

Quando o assunto é se exercitar, a busca para alcançar os melhores resultados é um desejo unânime, mas suscita inúmeras dúvidas. Entre elas, se existe um melhor horário para treinar, o que impactaria na boa forma e na perda de peso.

A boa notícia é de que a ciência já tem essa resposta. Especialistas desenvolveram um estudo que indica que o fim da tarde é o momento ideal para isso.

Desenvolvido pelo Instituto Mary MacKillop e publicado, originalmente, na revista Diabetologia, o compilado conduzido por cientistas australianos indicou que treinos realizados por volta das 18h30 trouxeram resultados mais efetivos.

O estudo foi realizado com 24 homens divididos em três grupos: um se exercitava às 6h30; outro, às 18h30; e o terceiro permaneceu com um programa sedentário.

Os participantes ainda contaram com refeições pré-preparadas com mais calorias e gorduras do que o habitual. O intuito era testar como o horário teria impacto no treino.

O grupo sedentário, obviamente, apresentou os piores resultados dos três. O interessante, no entanto, é que os que treinaram em horários diferentes e praticaram os mesmos exercícios mostraram resultados distintos.

Quem treinou de manhã atingiu baixos resultados na diminuição dos efeitos da alimentação ingerida, especialmente quando se tratava de alimentos gordurosos.

Já aqueles que se exercitaram ao fim do dia apresentaram colesterol mais baixo e um “boom” no sistema cardiorrespiratório. Além disso, também foram constatados valores mais controlados de açúcar no sangue.

Com as análises coletadas, pesquisadores acreditam que o ritmo circadiano (que regula e controla o nosso sono) impacta na qualidade do treinamento e nas consequências positivas que ele deixa no organismo. Apesar disso, eles alertam: treinar em qualquer horário do dia é melhor do que não se exercitar.

*Metrópoles

Leia mais:

Terceira idade participa de atividades físicas em campo de Manaus