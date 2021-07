Fla enfrenta Atlético-MG no Brasileirão e projeta momento delicado

O Flamengo precisa vencer o Atlético-MG | Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo volta a oscilar em jogos. O momento delicado da equipe é evidente, pois sofrem com desfalques. Diego Ribas, com lesão no joelho, e Everton Ribeiro e Gabigol, na Seleção Brasileira, seguirão ausentes.

Rogério Ceni iniciou a semana sob forte pressão nas vésperas de um duelo difícil contra o Atlético-MG, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

A derrota para o Fluminense no clássico deste domingo (4) foi um script antigo que se repetiu inúmeras vezes. O Rubro-Negro domina o primeiro tempo, cria várias chances de marcar mas não consegue o gol. Na segunda etapa, o time cai de rendimento, a intensidade baixa e o adversário chega ao gol no fim.

As críticas a Ceni foram generalizadas nesta segunda-feira (5), com muitos sugerindo até que o treinador já não tem o controle do grupo. Nos bastidores, a impressão é de que Ceni não faz uma boa leitura durante os jogos e substitui mal.

Duelo difícil

O duelo contra o Galo no Mineirão é perigoso. O Alvinegro de Minas aparece em quarto lugar na tabela e vem de duas vitórias consecutivas. Rival histórico do Flamengo, o Atlético venceu as duas partidas do Brasileirão de 2020. No segundo jogo, em Belo Horizonte, atropelou o Rubro-Negro por 4 a 0 e causou a demissão do técnico Domènec Torrent.

Com três derrotas nos sete jogos do Brasileiro, o Flamengo oscila e o clima não é o mesmo no vestiário. Em contrapartida, com as eliminações de Chile, Uruguai e Paraguai na Copa América, reforços estão a caminho. Arrascaeta, Isla e Piris da Motta se reapresentam neste início de semana no Ninho do Urubu.

O elenco voltou ao trabalho na tarde da última segunda. A rotina foi a de costume, com titulares fazendo trabalho regenerativo e reservas no campo de treino.

