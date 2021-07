Faixa Liberada da Ponta Negra retorna nesta quarta-feira (7) em Manaus

A Faixa Liberada é uma iniciativa da prefeitura, por meio da Subsecretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel) | Foto: Divulgação Semcom

Manaus - O projeto Faixa Liberada já ganhou os manauaras que buscam locais para praticar exercícios físicos. Realizada em um dos principais cartões postais de Manaus, a Ponta Negra, reunia, antes da pandemia, aproximadamente, 10 mil pessoas durante as edições de quarta-feira e domingos.

O projeto retorna nesta quarta-feira (7), na zona Oeste. As atividades das quartas-feiras, que estavam suspensas em virtude da pandemia, terão retorno obedecendo a todos os protocolos de prevenção à Covid-19.

A Faixa Liberada é uma iniciativa da prefeitura, por meio da Subsecretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel). O projeto , já retomado aos domingos, terá sua extensão nesta quarta-feira, no horário de 17h às 21h.

" O projeto Faixa Liberada retorna às quartas, como opção segura de lazer e, principalmente, como promoção à qualidade de vida neste momento de pandemia. Este e tantos outros projetos voltados para o esporte na cidade estão no radar do prefeito de Manaus, David Almeida, no intuito de oferecer o espaço para práticas de caminhadas e corridas, melhorando o bem-estar da população em geral " Platiny Soares, subsecretário da Semjel

O retorno da Faixa Liberada nesta contará com a parceria do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). Os agentes do instituto vão realizar a alteração do percurso e todas as sinalizações necessárias, liberando uma das faixas da avenida Coronel Teixeira, no perímetro que compreende a rotatória em frente à entrada do Tropical Hotel e a rotatória próxima à avenida do Turismo, no sentido bairro/Centro.

Aos domingos, o calçadão superior terá uma faixa liberada, para receber pedestres e possibilitar um maior distanciamento entre os frequentadores do espaço, para caminhadas e corridas.







Extensão em outros bairros

O projeto de extensão para outros bairros de Manaus , tem como objetivo de aproximar e incentivar a população a realizar atividades físicas ao ar livre.

“Esse projeto, que leva em torno de 10 mil pessoas por semana para praticar atividades físicas na Ponta Negra, precisa ser estendido a outros bairros da cidade, com uma programação bem diversificada”, ressaltou Platiny.

