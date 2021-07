Jogador indígena assina contrato profissional com o Vasco da Gama

Cauan Lucas Barros firmou vínculo com o time até junho de 2025 | Foto: Reprodução

O futebol de base do Vasco da Gama aposta em novos talentos em todas as categorias. O objetivo é treinar o máximo de atletas para o time principal em disputas nacionais e internacionais.

Na semana passada, o o Cruzmaltino assinou o primeiro contrato profissional do volante Cauan Barros Pankararu. Ele é de origem indígena, do povo Pankararu e faz parte da equipe Sub-17.

Nascido no ano de 2004, Cauan Lucas Barros firmou vínculo até junho de 2025. Barros chegou ao Vasco em maio de 2019, ainda no Sub-15, e faz parte de uma geração vitoriosa dos Meninos da Colina. Eles foram campeões estaduais invictos naquela temporada e já estão classificados para às quartas de final do Brasileirão da categoria e da semifinal a Copa Rio.

De acordo com um site, o acordo entre as partes prevê a extensão do vínculo por mais duas temporadas. Além disso, a multa rescisória foi fixada em 50 milhões de euros (R$ 29,9 milhões, pela cotação atual).

Ainda segundo apurou a reportagem, o atleta é visto pela diretoria com forte potencial venda. Afinal, Cauan Barros vem sendo monitorado clubes europeus. Recentemente, o atleta foi sondado por equipes da Espanha, França, Itália e Portugal.

Cauan Barros é comparado ao meia Allan, do Everton, da Inglaterra. Afinal, é um jogador versátil, que sabe transitar do meio defensivo ao atacante, se aproximando bastante da área.

Em publicação nas redes sociais, o povo Pankararu parabenizou o momento em que vive o atleta do Vasco da Gama. "Parabéns guerreiro, que Deus te abençoe sempre. Que a força encantada te fortaleça cada dia mais. Estou na torcida por você", disse Ivone Pankararu.

Cauan é um jogador versátil | Foto: Divulgação

A carreira de Cauan Barros

Nascido em Jatobá, Pernambuco, Cauan Lucas Barros da Luz em São Januário em 2019, com 15 anos, e desde a última temporada é convocado pelo técnico Diogo Siston para treinar com a equipe sub-20.

Ele, inclusive, é um dos destaques do time no Campeonato Brasileiro da categoria. Ao todo. O meio-campista disputou sete partidas e soma 492 minutos em campo.

Cauan Barros foi titular nos confrontos contra o Atlético-MG, Chapecoense, Fluminense, Corinthians, Internacional, Sport e Athletico Paranaense. Pelo Vasco, ele conquistou o Campeonato Carioca sub-20 (2020) e o Campeonato Carioca sub-15 (2019).

