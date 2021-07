Argentina se classifica e encara Brasil na final da Copa América

A Argentina consegue abrir o placar logo aos 6 minutos com Messi | Foto: Reprodução

A seleção da Argentina se classificou para decisão da Copa América após derrotar a Colômbia por 3 a 2 na disputa de pênaltis, após empate em 1 a 1 nos 90 minutos, em partida realizada nesta terça-feira (6) no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Os argentinos farão a grande decisão da competição com o Brasil, no próximo sábado (10), a partir das 21h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Com a bola rolando, a Argentina consegue abrir o placar logo aos 6 minutos, quando Messi recebe bola enfiada dentro da área, se livra de um adversário e cruza para o meio, onde Lautaro Martínez chega batendo de primeira para superar Ospina.

Jogadores argentinos comemoram

Lionel Messi, atacante

"Orgulhoso e feliz de pertencer a este grupo!!! Um objetivo a mais cumprido... Graças a Deus por seguir me presenteando com esses momentos. Vamos para a glória"....





Emi Martinez, goleiro

"O sonho de todos segue intacto, falta um passo a mais @afaseleccion VAMOS SELEÇÃO!"

A final acontece sábado dia 10 de julho às 21h, no Maracanã



| Foto: Divulgação

#CopaAmérica 🏆



¡La emoción de la figura! 🇦🇷 Lionel Messi y todos sus compañeros fueron a felicitar al héroe Emiliano Martínez 🧤



🇦🇷 Argentina 🆚 Colombia 🇨🇴#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/1mhOqjnzhQ — Copa América (@CopaAmerica) July 7, 2021





