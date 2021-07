Gabriel Jesus está fora da final da Copa América contra a Argentina

O camisa nove cumpriu suspensão automática na semifinal, diante do Peru | Foto: Reuters- Ricardo Moraes

O sonho da final da Copa América acabou para Gabriel Jesus . Na noite de ontem (6), a Conmebol anunciou a punição de dois jogos para o atacante, que assistirá ao jogo da decisão nas arquibancadas.

A decisão foi publicada no próprio site do órgão e não cabe recurso, segundo o documento assinado por Eduardo Gross Brown, presidente da comissão disciplinar. Além de desfalcar a seleção, o atleta ainda foi multado em 5 mil dólares.

O camisa nove cumpriu suspensão automática na semifinal, diante do Peru, mas ficará de fora também da final contra a Argentina, que será disputada no sábado, (10), às 10h. Gabriel Jesus foi punido pois acertou o rosto do chileno Mena com a chuteira.

Líder da seleção, Neymar não se calou. Em seu Instagram, o craque fez uma postagem com a notícia e reclamou muito da decisão.

“Muito triste estar na mão de pessoas que tomam essas decisões, bela analisada que deram no lance hein. Tão de parabéns?”, comentou o camisa 10 nos stories.

Curiosamente, Jesus também foi expulso na Copa América de 2019, disputada também no Brasil, mas na final contra o Peru. O lance aconteceu no segundo tempo, quando a seleção canarinho ganhava por 2×1, com um gol do camisa 9.

Final!

O Brasil enfrentará a Argentina na final Copa América 2021 no Maracanã. A Argentina conquistou a última vaga na decisão da Copa América ao derrotar a Colômbia nesta terça-feira (6), na Arena Mané Garrincha, em Brasília. Depois de empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, os argentinos superaram os cafeteros na decisão por pênaltis e carimbaram seu passaporte rumo ao Maracanã.

Essa será a primeira decisão entre Brasil e Argentina na Copa América em 14 anos. A última vez que as duas seleções se enfrentaram foi na final de 2007, quando a Seleção Brasileira venceu por 3 a 0 e conquistou o seu oitavo título na competição.

Leia mais:

Argentina se classifica e encara Brasil na Copa América