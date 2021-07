Manaus FC retoma treinamento com foco na 7ª rodada da Série C

Atualmente, o Manaus soma 10 pontos na competição | Foto: Ismael Monteiro / Manaus FC

Manaus - O Manaus Futebol Clube retomou o treinamento nesta terça-feira (6), com foco na sétima rodada da Série C 2021, onde o Gavião Real enfrentará fora de casa o Botafogo da Paraíba.

O Esmeraldino vai em busca de sua primeira vitória fora de casa para permanecer dentro do G4 do Grupo A, e para isso, conforme declarou o centroavante Rhafael Lucas, a equipe precisa somar o máximo possível de pontos para seguir brigando na parte de cima da tabela.

" A gente está feliz por estar vivendo esse momento, somamos mais de 50% dos pontos disputados. Agora é seguir nessa batida nos próximos dois jogos fora, é pontuar o máximo possível para na última rodada contra o atual líder a gente possa ir bem e fechar bem o primeiro turno do campeonato " Rhafael Lucas, centroavante

O paredão esmeraldino, o goleiro Renan Rocha também frisou que as próximas duas rodadas fora de casa são fundamentais para o Manaus seguir vivo na competição.

"Essa semana de preparação é importante pra gente e estamos focados. Sabemos que pontuar fora é importante, algo que ainda não fizemos, estamos trabalhando em cima dos nossos erros para que possamos sair com o resultado positivo lá na Paraíba".

O Manaus se reapresenta nesta quarta-feira (7) para retomar a preparação, treinando pelo período vespertino.

Atualmente, o Manaus soma 10 pontos na competição, e está a um ponto de alcançar a marca obtida ao fim do primeiro turno da Série C de 2020, onde na época somava 11 pontos. Ciente dos desafios que enfrentarão no próximo jogo, o treinador Martelotte frisou a importância de valorizar os pontos conquistados a cada rodada.

"Temos que valorizar este ponto, é um ponto que pode fazer a diferença lá na frente. Temos uma semana para trabalhar, uma semana para estudar nosso adversário, vamos ver novamente o nosso jogo e pensar em uma estratégia que nos possibilite somar pontos fora de casa, esse vai ser o nosso objetivo nas próximas duas rodadas", comentou.

*Com informações da assessoria

