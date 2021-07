Copa América: CBF e Conmebol querem presença de público na final

No Brasil, ao contrário da Europa, não é permitido o ingresso de torcedores nas Arenas | Foto: Divulgação

A final da Copa América, no próximo sábado (10), terá a presença de 200 convidados estipulados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Esse número pode ser maior caso a Conmebol consiga ter êxito em seu pedido para ter uma carga de convidados ainda maior.

A ideia da entidade sul-americana é fazer um grande jogo, que já tem a seleção brasileira confirmada, como o visto na final da Libertadores entre Palmeiras e Santos, por exemplo, quando o Maraca teve 5 mil presentes.

No Brasil, ao contrário da Europa, não é permitido o ingresso de torcedores nas Arenas por falta de um número mínimo da população imunizada, ou seja, vacinada com as duas doses de qualquer imunizante contra a covid-19 ou vacinado com a dose única da farmacêutica Janssen.

O primeiro governador de Estado a falar abertamente sobre um retorno do público aos estádios foi João Dória, de São Paulo. O político disse em entrevista que tem expectativa de voltar a contar com público a partir de outubro.

" Provavelmente a partir de outubro, com lotações gradualmente expandidas. Vai aumentando. Como restaurante, hoje você pode 40%. Provavelmente vai aumentar, nós vamos anunciar provavelmente essa semana. E aí, você vai fazendo isso para os demais setores também, como congressos, atividades artísticas, atividades circenses, atividades de música. Porque tudo parou: Lolapalooza, Rock in Rio, futebol. Tudo. Então, muito provavelmente, a partir de outubro isso recomeça gradualmente, de forma segura. Vai poder com 50, 60, 70%… até dar 100%. Nós vamos ter um último trimestre cheio de alegria " João Doria, governador de São Paulo

Brasil e Argentina na final

Os times se enfrentam na final Copa América 2021 no Maracanã. A Argentina conquistou a última vaga na decisão da Copa América ao derrotar a Colômbia nesta terça-feira (6), na Arena Mané Garrincha, em Brasília. Depois de empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, os argentinos superaram os cafeteros na decisão por pênaltis e carimbaram seu passaporte rumo ao Maracanã.

Essa será a primeira decisão entre Brasil e Argentina na Copa América em 14 anos. A última vez que as duas seleções se enfrentaram foi na final de 2007, quando a Seleção Brasileira venceu por 3 a 0 e conquistou o seu oitavo título na competição.

