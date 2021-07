Marcelo Pontes luta “Mega Fight” nesta sexta-feira (9), em Manaus

Marcelo segue os passos do ídolo e também as preciosas dicas do pai e treinador. | Foto: Emanuel Mendes

Manaus - O Amazonas é celeiro de guerreiros dentro do ringue. Em esportes com intenso contato físico como o MMA, atletas buscam elevar nome no esporte e levar o jeito guerreiro de luta do Norte do Brasil.

Inspirado em José Aldo Júnior, o lutador amazonense Marcelo “Pão de Queijo” Pontes, de 22 anos, tem mais um desafio na trilha traçada para chegar ao UFC .

A próxima batalha acontece nesta sexta-feira (9), a partir das 19h, no CTHD, no Vieiralves, em Manaus, pelo Mega Fight 4.0. O adversário será Kenny Aguilar (CT Vasconcelos). A luta vale a divisão dos pesos leves.

Filho de Márcio Pontes, o primeiro treinador do ex-campeão dos penas do Ultimate Fighting Championship, Marcelo segue os passos do ídolo e também as preciosas dicas do pai e treinador.

Marcelo é faixa preta de jiu-jítsu e também se garante no wrestling, pressionando os adversários com a técnica apurada da luta agarrada .

Marcelo está de olho no UFC | Foto: Emanuel Mendes

Recentemente, o lutador estava fazia um “camp” no México, país que encurta o caminho para chegar ao maior evento de MMA do planeta.

" Sem dúvidas tanto meu pai quanto o José Aldo são referências marcantes na minha vida, então é lógico que eu me inspiro neles para alcançar meus objetivos no MMA, e um contrato com o UFC é sonho de todo atleta que está nesse esporte " Marcelo “Pão de Queijo”, lutador

O apelido é, digamos, bastante “fofinho”, mas quando Pão de Queijo sobe ao octógono é "porradaria" na certa. O seu Sherdog - currículo profissional de atletas de MMA, que é referência mundial- aponta sete combates, com seis vitórias e apenas uma derrota.

“Trabalhei bastante com minha equipe MPBJJ Nova União nos últimos dias, a perda de peso está sendo feita direitinho e me sinto preparado para dar mais um show e continuar evoluindo no esporte”, disse Marcelo.

*Com informações da assessoria

