Conheça os brasileiros que lutam neste sábado (10), no UFC Las Vegas

O octógono fica pequeno quando o assunto é o duelo de lutadores gigantes. A cada semana, mais atletas se destacam na T-Mobile Arena em Las Vegas, nos Estados Unidos e caem na graça da torcida.

Três atletas brasileiros entrarão em ação no UFC 264, evento que acontece neste sábado (10). Saiba quem são e confira a ficha técnica de cada um deles.

Gilbert Durinho

Após ser superado pelo campeão Kamaru Usman, o brasileiro Gilbert Durinho busca reabilitação na corrida pelo cinturão dos meio-médios em duelo contra outro ex-desafiante ao título, o norte-americano Stephen “Wonderboy” Thompson, que chega embalado por triunfos consecutivos contra Vicente Luque e Geoff Neal.

Nome: Gilbert Burns

Cartel: 19-4

Idade: 34 anos

Natural de: Niterói (RJ)

Altura: 1,77m

Categoria: Peso meio-médio (até 77,1 Kg)

Ranking: 2º

Próximo adversário: Stephen Thompson (EUA)





Michel Pereira- o paraense voador

Após as vitórias consecutivas contra Zelim Imadaev e Khaos Williams em 2020, o “Paraense Voador” Michel Pereira busca dar mais um passo rumo ao Top 15 dos meio-médios em duelo que promete ser empolgante contra o norte-americano Niko Price, que foi à decisão dos jurados apenas uma vez em 12 aparições no Octógono.

Nome: Michel Pereira

Cartel: 25-11

Idade: 27 anos

Natural de: Tucumã (PA)

Altura: 1,85m

Categoria: Peso meio-médio (até 77,1 Kg)

Ranking: -

Próximo adversário: Niko Price (EUA)





Jennifer Maia

Após a boa apresentação no duelo com a campeã Valentina Shevchenko, apesar da derrota por decisão unânime, a paranaense Jennifer Maia tenta dar o primeiro passo em busca de uma revanche no duelo contra Jessica Eye, 7ª colocada na categoria, que tenta dar um fim à sequência de duas derrotas consecutivas.

Nome: Jennifer Maia

Cartel: 18-7-1

Idade: 32 anos

Natural de: Curitiba (PR)

Altura: 1,62m

Categoria: Peso-mosca (até 56,7 Kg)

Ranking: 4ª

Próxima adversária: Jessica Eye (EUA)

O UFC 264, que será liderado pela trilogia entre Dustin Poirier e Conor McGregor, terá transmissão ao vivo e exclusiva do Combate, a partir das 19h (horário de Brasília).

