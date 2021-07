Mulher é presa ao tentar apagar tocha olímpica; veja vídeo

| Foto: Divulgação

O que seria um percurso tranquilo para o transporte da chama que simboliza os Jogo Olímpicos , virou um pesadelo para a segurança do evento.

Uma mulher identificada como Kayoko Takahashi, de 53 anos, foi presa por tentar apagar a tocha olímpica usando uma pistola d'água de brinquedo.

Ela borrifou o líquido contido no objeto em um corredor de revezamento da tocha no Leste do Japão, no domingo (4).

Takahashi, foi presa pela polícia na cidade de Mito, na província de Ibaraki, cerca de 100 quilômetros a nordeste de Tóquio, sob suspeita de obstrução forçada.

Um vídeo , mostra a mulher esguichando líquido de uma pistola d'água e gritando: “Apague o fogo da tocha, sou contra as Olimpíadas de Tóquio !”.

De acordo com relatos da mídia japonesa, Takahashi admitiu as acusações.

A quantidade de infecções do novo coronavírus (Covid-19) dá sinais de estar disparando novamente em Tóquio, local onde serão realizados os Jogos de Tóquio 2020.

A organização do evento decidiu tirar a primeira parte do revezamento da tocha olímpica da capital das vias públicas, informou o governo metropolitano no dia 29 de junho.

O revezamento da tocha deve chegar à capital no dia 9 de julho, passando principalmente pelos subúrbios e ilhas mais distantes, antes de atravessar o centro da cidade de 17 de julho até a cerimônia de abertura dos Jogos em 23 de julho.

