Governo decide: Jogos Olímpicos não terão presença de público

O governo japonês e os organizadores dos Jogos Olímpicos decidiram que o evento não terá a presença do público. A medida foi anunciada após uma reunião entre o Comitê Olímpico Internacional (COI) e o governo. Antes da reunião, a cidade de Tóquio entrou em Estado de Emergência novamente por conta do avanço da pandemia.

“Chegamos a um acordo sobre a proibição de espectadores em Tóquio”, confirmou a ministra das Olimpíadas, Tamayo Marukawa. Em 24 horas, Tóquio registrou 920 novos casos de Covid-19, maior número de contágios desde o dia 13 de março.

A decisão sobre a presença do público está sendo discutida desde que a Olimpíada foi adiada, no ano passado. Há três semanas, também em reunião entre organizadores, COI, IPC (paraolímpicos), prefeitura e governo federal, foi anunciada a decisão de que os Jogos poderiam ter público nas arenas e ginásios.

No entanto, a capacidade seria limitada a 50% da ocupação, até um teto de 10 mil pessoas. Porém, neste intervalo foi registrado um aumento no número de casos de Covid no Japão e, principalmente, em Tóquio.

Desta maneira, foi anunciado mais um período de estado de emergência na capital, que acreditava que sairia desta situação em 11 de julho. Agora, o estado de emergência valerá até 22 de agosto.

Brasil quer público

A final da Copa América , no próximo sábado (10), terá a presença de 200 convidados estipulados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Esse número pode ser maior caso a Conmebol consiga ter êxito em seu pedido para ter uma carga de convidados ainda maior.

A ideia da entidade sul-americana é fazer um grande jogo, que já tem a seleção brasileira confirmada, como o visto na final da Libertadores entre Palmeiras e Santos, por exemplo, quando o Maraca teve 5 mil presentes.

