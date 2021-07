Duplas do vôlei de praia conquistam última etapa da temporada 20/21

Pódio feminino da quarta etapa Challenger | Foto: Divulgação/CBV

A temporada Challenger do Circuito Brasileiro de vôlei de praia 20/21 terminou nesta quarta-feira (7), no Rio de Janeiro (RJ), com comemorações diferentes.

Na disputa feminina, Andressa e Vitória (PB/RJ) ficaram com a medalha de ouro da quarta e última etapa, mas a prata de Elize Maia e Thâmela (ES) veio acompanhada do troféu de campeãs da temporada.

Os vencedores do torneio masculino foram Luciano e Vinicius Freitas (ES), mas Saymon e Adrielson (MS/PR) garantiram a conquista geral mesmo com o quarto lugar.

" Estou muito feliz, porque na etapa passada a gente não teve o resultado que a gente queria, então nessa etapa a gente veio focada para isso. Eu e a Andressa, a gente veio focada em jogar bem, mas a gente veio focada no ouro, porque era isso que eu queria e ela queria também. Superação total do nosso time, acho que a gente está de parabéns, eu, ela, Fred, a nossa equipe. É sempre um jogão contra Thâmela e Elize, é um jogo de paciência, não tem jeito. E hoje a gente conseguiu levar a melhor " Vitória, atleta

A final masculina também foi decidida no tie-break. Luciano e Vinicius Freitas começaram perdendo para Vitor Felipe/Renato Andrew (PB), mas conseguiram a virada e ganharam por 21/19, 19/21 e 15/11) para garantir o primeiro título da dupla.

Na disputa pelo terceiro lugar, Bernardo Lima e Eduardo Davi (CE/PR) ficaram com o bronze com uma vitória por 22/20 e 21/18 sobre Saymon/Adrielson (MS/PR).

“A gente veio brigando bastante em todos os jogos, foram jogos bem duros, bem difíceis, tie-break lá em cima. A gente cresceu muito como time, se ajudou ao máximo nos momentos mais difíceis. E aconteceu que hoje a gente conseguiu superar mais um tie-break, com a cabeça boa, unidos, e saímos com o título”, explicou Luciano.

Mesmo com o quarto lugar, Saymon e Adrielson venceram a temporada masculina graças aos dois ouros e uma prata que tinham conquistado nas outras etapas. Na última edição do Challenger, em 2019, Adrielson também havia sido campeão geral, ao lado de Arthur Lanci.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

"Esporte ao alcance de todos" oferece vagas gratuitas em Manaus

Open inicia fase de grupos com 10 jogos