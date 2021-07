Fast joga contra o GAS-RR para subir na tabela da Série D

O time ocupa a sexta posição da tabela do grupo 1 | Foto: Jadison Sampaio

O Fast Clube enfrenta a equipe do GAS-RR no próximo sábado (10) pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série D, no estádio Canarinho. O time embarcou para Boa Vista, Roraima na última quarta-feira (7).

Troca de treinador

Na última semana o Fast aposta em mudanças no elenco. O time anunciou a saída do técnico Marcelo Conte e a chegada do treinador Ricardo Lecheva.

Marcelo direcionou a equipe por cinco jogos com três empates, uma vitória e a derrota do último sábado (3) pelo placar de 2 a 1 para o Galvez.

Lecheva chega após longa negociação com o presidente do Fast, Denis Albuquerque. O treinador fez história em 2020 pelo tricolor de aço ao lado do auxiliar Igor Oliveira e chegaram com o time ao jogo do acesso.

Os torcedores gostaram do retorno de Lecheva, mas acreditam que a decisão demorou demais para ser tomada. O time precisa respirar na competição.

“Isso já estava escrito nas estrelas. Lecheva ia ser o treinador, mas boa sorte desta vez. O acesso não vem. A decisão foi tomada tarde”, disse Carlos Ricardo, torcedor do Fast.

Percurso do Fast

O time ocupa a sexta posição da tabela do grupo 1 e deve jogar nos próximos duelos em busca de vitórias, pois derrotas e empates complicam a situação do time na competição.

No primeiro jogo, o Fast empatou em 3 a 3 contra o Ypiranga (AP). Na segunda rodada, o time amazonense empatou novamente contra o São Raimundo (RR). Ele superou o Penarol por 3 a 2, no estádio da Colina, pelo terceiro confronto. Contra o Atlético – AC o empate se repetiu e desta vez, sem gols. Na quinta rodada perdeu para o Galvez.

A lista de relacionados conta com: Iago, Wesley, Caique, Wendell Bahia, Flamel, Marcelinho, Charles, Guigui, Marcelo Moller, Paulo Meneses, Junior Baé, Bruno Sabino, Pedro Paulo, Caio, Jackie Chan , Thiago, André, Rossini e Matheusinho.

