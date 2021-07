Camisa 24: CBF solicita tempo para a Justiça em caso LGBTQIA+

Esse não é o primeiro embate judicial por conta da questão envolvendo uma suposta homofobia | Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A questão em torno da utilização do número 24 na Seleção Brasileira segue ganhando desdobramentos no âmbito judicial.

De acordo com a publicação de um portal de notícias nesta quinta-feira (8), a CBF pediu a justiça um prazo para que se defenda antes da Justiça acatar com a liminar que obriga a utilização do número na final da Copa América , no sábado (10), contra a Argentina.

A Justiça foi acionada no fim da quarta-feira para que Douglas Luiz, meia da seleção que utiliza a camisa número 25, entre com a camisa 24 na decisão.

A análise do pedido será feita e entregue ainda nesta quinta. Pelo fato da partida ser no sábado, se a Justiça conceder a CBF o tempo solicitado a ação perderá o objeto.

Na liminar detalhada, além da obrigação da utilização do número 24, há uma solicitação de multa de 5% sob o valor do prêmio pago pela Conmebol à CBF caso a Seleção Brasileira seja campeã. A porcentagem equivale a R$ 460 mil reais que deverão ser pagos caso a camisa 24 não seja utilizada .

Esse não é o primeiro embate judicial por conta da questão envolvendo uma suposta homofobia para que não se use a camisa com o número 24.

Em um primeiro momento, o Grupo Arco-Íris entrou com uma ação na 10ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), cobrando uma explicação pela não utilização da mesma.

Segundo a CBF, o número não foi utilizada por conta da posição em que Douglas Luiz joga e por escolha do próprio jogador.

Depois, o mesmo pedido feito para a decisão já havia sido feito para a semifinal contra o Peru. A Justiça não analisou a questão em tempo hábil antes da partida, e por isso, perdeu-se o objeto do caso.

A Organização Arco-Íris questionou a não utilização do número pelo plantel brasileiro, destacando que todas as outras seleções envolvidas na Copa América utilizam o 24 em suas numerações oficiais. Para o coletivo, a motivação para a exclusão do número tem como base a homofobia, por conta da associação feita ao veado no jogo do bicho. Brasil e Argentina se enfrentam no sábado, às 21h no Maracanã.

