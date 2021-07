Seleção feminina de tênis de mesa encerra preparação para Tóquio

O time encerrou preparação nesta quarta-feira (7) | Foto: CBTM

A Seleção feminina de tênis de mesa está prepara para viajar para Tóquio . Jessica Yamada, que estava atuando na Europa até junho, se juntou a Bruna Takahashi, Carol Kumahara e Giulia Takahashi para afinar o entrosamento da equipe antes da Olimpíada.

O time encerrou preparação nesta quarta-feira (7). O foco nestes últimos momentos esteve nas mecânicas de jogo, segundo o técnico Hugo Hoyama.

Com a parte técnica amplamente trabalhada, foi a hora de deixar as atletas mostrarem como reagem durante os embates, praticando seus movimentos e reações aos adversários. O saldo foi positivo.

“Foi um período muito bom. Treinamos um pouco mais da parte de jogo, não só a parte técnica, mas com bolas mais livres. Todas estão muito bem nessa parte de sequência”, explicou Hoyama, que também ressaltou a importância da equipe de sparrings que esteve no CT Paralímpico. “Os meninos que estavam ajudando a gente também treinaram bastante, foi importante”.

O momento é de é sentir o calor da família, antes das altas temperaturas que as atletas vão encontrar no verão japonês.

Nos próximos três dias, as mesa-tenistas da Seleção estarão em casa e vão treinar em seus clubes. No domingo (11), a equipe viaja para Hamamatsu, no Japão, onde vai finalizar a preparação antes dos Jogos Olímpicos .

" Todos estão bastante animados e ansiosos, claro, mas confiantes de que a gente pode fazer um bom papel em Tóquio. Tenho certeza de que os treinamentos lá serão muito bons, teremos boas condições de treino para que a gente possa se concentrar 100% para a competição " Hugo Hoyama, técnico

O treinador fez questão de valorizar a presença de toda a equipe técnica que acompanhou a Seleção - primeiro no Parque Olímpico da Barra, na cidade do Rio de Janeiro, e em seguida no CT Paralímpico, em São Paulo. Os técnicos Lígia Silva, Hideo Yamamoto e Jorge Fanck, além do coordenador técnico Lincon Yasuda, foram os responsáveis por contribuir com Hoyama na preparação da equipe feminina para a Olimpíada.

“Queria agradecer também os técnicos que estiveram aqui comigo: o Hideo, o Jorge, a Lígia e o Lincon, que também ajudou no primeiro dia. Essa união de todo o grupo é muito importante para o bem da nossa Seleção”, finalizou Hoyama

*Com informações da assessoria

