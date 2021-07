Áreas esportivas são recuperadas em Manaus

Estão inseridos neste programa do Governo do Amazonas, de recuperação dos espaços urbanos, o "Campo da Baixada Fluminense", o "Campo do Conjunto Boas Novas", Complexo Esportivo do Novo Israel e a "Arena Passarinho", todos na zona Norte | Foto: Mauro Neto/FAAR

Manaus - O incentivo à prática de esportes é uma importante ação para as comunidades, além de alcançar a inclusão social, a expansão de novas ideias e trazer vida saudável aos comunitários

Obras e serviços para recuperação de espaços esportivos estão sendo realizados, prioritariamente, nas zonas Norte e Leste de Manaus

A Fundação Amazonas de Alto Rendimento (FAAR) tem auxiliado a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), executora das obras, no levantamento de dados, para apresentar os pontos de maior necessidade em quadras, campos e praças usadas para a prática desportiva.

" A equipe de ação estratégica da Faar tem levado materiais como bola de futebol de campo, futsal e vôlei para esses espaços na intenção de fomentar as atividades coletivas em áreas abertas. Agora com as obras iniciadas, pretendemos cada vez mais fomentar os projetos que já existem nesses bairros " Jorge Oliveira, diretor-presidente da Fundação

As informações coletadas pelo setor estratégico da Faar são usadas para o planejamento de soluções nas erosões, infiltrações, recuperação de gradis, alambrados e banheiros.

A Seinfra já iniciou as primeiras intervenções na "Arena do Monte", na Avenida Samaúma, no bairro do Monte das Oliveiras, na zona Norte; e no "Campo do Teixeirão", na rua 1, bairro Jorge Teixeira, na zona Leste. Estes são os primeiros contemplados pelo programa de recuperação dos espaços urbanos da cidade.

O comunitário Yuri Araújo, 27, uma das lideranças esportivas da Arena do Monte, destacou que a obra de revitalização do campo vai impulsionar o trabalho já realizado no local.

“Muitos dos nossos projetos não podem acontecer aqui devido o campo ficar alagado quando chove. Ouvindo o projeto que a Seinfra e a Faar têm para nossa comunidade sentimos um alívio em saber que dias melhores virão”, comentou.

Outros espaços

Estão inseridos neste programa do Governo do Amazonas, de recuperação dos espaços urbanos, o "Campo da Baixada Fluminense", o "Campo do Conjunto Boas Novas", Complexo Esportivo do Novo Israel e a "Arena Passarinho", todos na zona Norte.

Na zona Leste serão beneficiados o "Campo do Tancredão", na rua Quartzos, no bairro Tancredo Neves; Campo Valdir Moraes, na rua Curica, bairro de São José Operário 1, e "Campo Florestão", na rua das Granadas, também no Tancredo Neves.

Outros locais incluídos no programa de revitalização de espaços públicos são o "Campo do Buracão", no bairro Lírio do Vale, e o CDC do bairro Compensa.

