Mulher aponta doença, falta trabalho, vai à Eurocopa e acaba demitida

Ela foi flagrada pela transmissão da semifinal da Eurocopa, | Foto: Reprodução

No Brasil, quem possui regime de carteira assinada precisa justificar a falta ao dia de trabalho. No caso de doenças, apresenta-se o atestado médico, para outras questões deve ser acertado diretamente com o empregador, pois a falta pode gerar desconto na folha.

Neste caso que aconteceu em Londres tem a ver com a falta no trabalho que seria justificada com o atestado médico, mas havia um pequeno problema, o motivo não era real.

Nina Farooqi, britânica de 37 anos, foi flagrada pela transmissão da semifinal da Eurocopa, entre Inglaterra x Dinamarca, na última quarta-feira (7), e acabou sofrendo sérias consequências.

Ela tinha dito para o patrão, no trabalho, que não poderia ir pois estava doente. O que era apenas uma desculpa para poder ir ao jogo.

Segundo o jornal Telegraph, no dia seguinte, Nina recebeu de seu chefe a notícia de que havia sido demitida após ter sido vista comemorando o gol de Harry Kane.

“É uma mistura de emoções. Chegamos à final, ainda estou eufórica, mas perdi meu emprego. Minha amiga ganhou os ingressos no trabalho dela e sabia que eu faria qualquer coisa para ir ao jogo. Não havia como recusar. Eu me arrependo um pouco, ninguém quer ser demitido, mas também teria odiado o arrependimento de ficar fora do jogo. Eu faria tudo de novo”, garantiu.

A Inglaterra bateu a Dinamarca por 2 x 1 e garantiu lugar na final da Euro, que será contra a Itália, no próximo domingo (11), às 16h, horário de Brasília.

Vagas em Manaus

Para gerar oportunidades, o Sine Manaus está ofertando 112 vagas de emprego em várias áreas de atuação nesta sexta-feira (9).

Os interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail informado na descrição da vaga com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou basta acessar o site .

Os cidadãos que necessitarem de atendimento para os serviços de cadastro, orientações sobre carteira de trabalho e seguro-desemprego, devem realizar seu agendamento aqui e comparecer ao posto escolhido (Constantino Nery ou Phelippe Daou) no dia e hora marcados, portando o comprovante de agendamento e documentos pessoais.

