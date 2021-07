Conor McGregor sofre fratura e perde a luta para Dustin Poirier

A lesão ocorreu nos segundos finais do confronto | Foto: Reprodução

A luta principal do UFC 264, evento realizado neste sábado (10), na cidade de Las Vegas (EUA), contou com o capítulo final da trilogia envolvendo Conor McGregor e Dustin Poirier. E a disputa não durou mais do que cinco minutos.



Ao final do primeiro assalto, quando recebia duro castigo do americano, 'The Notorious' acusou uma contusão no tornozelo esquerdo e não pôde mais competir. Curiosamente, o duelo estava movimentado e o público aplaudia de pé. Depois de tomar conta do octógono nos primeiros momentos, o irlandês sofreu com a precisão de Poirier, que o derrubou e, uma vez no chão, dominou por completo o combate.

A lesão ocorreu nos segundos finais do confronto, quando, ao aplicar um direto, Conor torceu o tornozelo de forma impactante. A seguir, já no chão e sem poder se levantar, o ex-campeão de duas categorias do UFC recebeu golpes até o final do assalto. No entanto, ele não tinha mais condições de continuar no confronto.

Ex-campeão interino dos leves, Poirier venceu sua segunda luta seguida contra o irlandês e se credenciou para disputar o título do UFC contra Charles 'Do Bronx', atual campeão dos pesos-leves (70 kg). O confronto, ao que tudo indica, deve ser realizado no final da temporada 2021.



*Com informações do UOL



