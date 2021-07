Após derrota para a Argentina, Neymar cancela festinha íntima

Esta não é a primeira vez que Neymar promove festas particulares | Foto: Reprodução

O que seria um dia de comemoração, virou um dia de pesadelo para a Seleção Brasileira. Após ser derrotada por 1 a 0 na final da Copa América, o capitão do time, Neymar Jr. fez com que ele cancelasse uma festa com alguns flertes do Instagram.

O pai ficou off e chorou muito após a derrota. Já programado para depois do jogo, a festa exclusiva seria em uma mansão da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Ele contaria com as presenças da ex-affair de Arthur Picoli, ex-BBB, a influenciadora digital Hemilly Bellon e da apresentador Maria Alice, do Paraná. As duas estiveram no Maracanã, palco da final, porém, após o revés, as duas voltaram ao hotel.

Festas que "dão o que falar"

Esta não é a primeira vez que Neymar promove festas particulares . Após cumprir quarentena rígida na França, Neymar resolveu celebrar a volta ao Brasil com uma festinha em Mangaratiba em maio deste ano, ao lado de amigos e beldades.

O jogador convidou várias modelos e influenciadoras digital para passar uns dias por lá. As moças, todas lindas, chegaram em Angra dos Reis e estão hospedadas num resort localizado dentro do condomínio onde fica a mansão de Neymar.

Rolou até uma festinha com as convidadas e alguns "parças", ao som de muito pagode e um showzinho de Suel e do cantor pernambucano Robinho.

As moças foram convidadas por Neymar através das redes sociais. O jogador faz questão de pagar as estadias delas e também as passagens. A exigência é sempre a mesma: não postar ou falar nada sobre. Celulares, aliás, são proibidos nas festas. Apesar do aviso, várias delas estão postando registros por lá, onde seguem hospedadas. É o caso de Vitória Bellato, Carolina Souza, Laryssa Martins, Beatriz Assis e Maria Rita Saud.

