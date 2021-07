Flamengo quer torcida nas oitavas da Libertadores

No próximo dia 21, será o jogo de volta entre Flamengo x Defensa y Justicia | Foto: Reprodução

Depois da presença de público na final da Copa América, o Flamengo está na expectativa de ter a volta da torcida nas partidas em casa, principalmente nas decisões pela Libertadores.

A Conmebol divulgou nesse domingo (11) a liberação para o retorno dos torcedores aos estádios, prevendo que isso comece já nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

No próximo dia 21, será o jogo de volta entre Flamengo x Defensa y Justicia e o clube carioca quer mandar a partida no Mané Garrincha, em Brasília.

Isso porque o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, se irritou com os problemas na Copa América, de aglomeração e falsificação de testes da Covid-19, e na capital federal a liberação da torcida pode ser mais fácil de conseguir.

“Vou consultar as autoridades sanitárias do município para que decidam sobre público nos próximos jogos, mesmo limitado. Mas pelo que vi aqui e ali”, disse Paes.

“Se o prefeito trata o Flamengo diferente de outras entidades do futebol, se a ciência municipal é uma para uns e outra para o Flamengo, então caberá ao clube adotar as providências que julgar corretas. O Flamengo sabe fazer futebol melhor que ninguém, conhece a sua torcida e o estádio melhor que todos, e está pronto para fazer um belo jogo com todos os protocolos sanitários”, disse Rodrigo Dunshee de Abranches, vice geral e jurídico do Flamengo.

O jogo de ida, na Argentina, na casa do Defensa y Justicia, o Estádio Norberto Tomaghello, será na próxima quarta-feira (14), às 21h30.





Renato entra

Renato Gaúcho é o novo técnico do Flamengo

Renato Gaúcho é o novo técnico do Flamengo. Ele chegou a um acordo com o time no último sábado (10) e assume o lugar que era de Rogério Ceni. O vínculo do treinador com o Rubro-Negro vai até dezembro de 2021.

Essa será a primeira passagem de Renato como técnico no Flamengo. Como jogador, ele foi campeão brasileiro em 1987 e da Copa do Brasil em 1990.

