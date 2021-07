Atletas de Benjamin Constant (AM) vencem campeonato de luta olímpica

O projeto utiliza a luta olímpica como ferramenta de inclusão | Foto: Divulgação

Benjamin Constant (AM) - Luta Olímpica é o nome dado a dois estilos de lutas: livre e greco-romana, que são disputadas nas Olimpíadas.

No Amazonas, atletas se destacam na modalidade e conquistam competições por onde passam. Os lutadores de Benjamin Constant, distante 1119 Km de Manaus, participaram do campeonato brasileiro de luta olímpica , neste fim de semana, sábado (10), em Itabaiana (SE).

Ananda Januário, Richard da Silva, Felipe de Freitas e Ágata Lima venceram nas categorias e garantiram medalhas e vagas nos Jogos Pan-Americanos no México, que será realizado em outubro.

Todos são atletas do programa Bom de Luta, da prefeitura de Benjamin Constant, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), que garantiu os equipamentos dos adolescentes e preparação para a seletiva de Sergipe.

" Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Ver esses adolescentes voltando para casa com medalhas nos enche de orgulho, pois eles serão exemplo para que outros jovens sigam esse caminho do esporte. O que tiver no alcance da Prefeitura para que mais jovens tenham acesso ao esporte, vamos fazer " David Bemerguy, prefeito de Benjamin Constant

Antes da viagem para Itabaiana, os jovens benjaminenses tiveram uma rotina pesada de treinos na sede da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (FAAR), em Manaus.

Segundo o coordenador do projeto social “Bom de Luta”, Jhonny Franco, as medalhas foram resultado de muito treino e dedicação.

“Nós tivemos um ouro, uma prata e um bronze. É um resultado sensacional. Ananda, o Richard e o Felipe tiveram um desempenho muito bom. Eu fico até emocionado porque eu sei como foi difícil, é uma rotina de muito treino e dedicação”, disse.

A luta greco-romana tem origem na Grécia Antiga e fazia parte do pentatlo | Foto: Divulgação

Projeto Bom de Luta

O projeto utiliza a luta olímpica como ferramenta de inclusão e transformação social. Criado em 2017, o “Bom de Luta” já projetou atletas do município em competições nacionais e internacionais.

O projeto, coordenado pela Secretaria de Assistência Social, já revelou talentos e mudou vidas, formando e treinando atletas de alto nível.

Três deles foram selecionados para o Bolsa Atleta do Governo Federal, em função dos resultados alcançados. Outros dez atletas recebem o Auxílio Emergencial Esportivo do Governo do Estado.

A luta greco-romana tem origem na Grécia Antiga e fazia parte do pentatlo. O esporte usa muita força física e estratégia, sendo as duas principais qualidades que um atleta de luta greco-romana deveria ter para ser bem sucedido nos tempos iniciais deste esporte.

