Vídeo: Renato diz que realiza sonho no Fla: “É como treinar seleção”

O Flamengo está de treinador novo, agora devidamente apresentado aos torcedores e aos demais times rivais. Renato Gaúcho promete não descansar quando o assunto é vencer.

No início da tarde desta segunda-feira (12), Renato Gaúcho concedeu entrevista coletiva, no Ninho do Urubu, minutos antes de seu primeiro treino à frente do elenco rubro-negro. O técnico se mostrou emocionado e não poupou palavras ao simbolizar o sonho realizado.

" É um prazer estar aqui com essa oportunidade para treinar esse grande clube. Há uns três anos, eu falei que tinha esse sonho, e estou realizando. Todo treinador tem de pensar grande e alto. Treinar o Flamengo é a mesma coisa que treinar a seleção brasileira. Eu, quando jogava pelo Grêmio, tinha um sonho de jogar pelo Flamengo, no Maracanã, ao lado do meu grande ídolo, o Zico. Em 87, eu realizei esse sonho. Como jogador, realizei o sonho. E como treinador vou fazer de tudo " Renato Gaúcho, treinador do Flamengo

Renato Gaúcho desembarca no Ninho com o auxiliar Alexandre Mendes, o seu fiel escudeiro nos tempos de Grêmio, inclusive. A respeito de uma possível sombra de Jorge Jesus, não externou intimidação e evitou comparação.

"Maior tranquilidade do mundo (quanto à sombra de Jesus). Ele fez um excelente trabalho, conquistou. Domènec e Ceni tentaram, e eu vou continuar tentando também. Não adianta comparar, cada um tem suas ideias", falou Renato Gaúcho, realçando a força do elenco.

"O elenco é maravilhoso, muito forte. Mas todos os clubes querem conquistar (citou Palmeiras e Atlético-MG). Qual clube não pensa em ganhar quando entra numa competição? Mas o elenco do Flamengo é forte, sim, mesmo perdendo peça. A cobrança tem em todos os clubes independentemente do que gastar."

