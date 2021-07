Vidente fala em vídeo: “Avião vai cair se Gabigol embarcar”; veja

Segundo Lene, o avião do time carioca sofreria uma queda a caminho da partida contra o Defensa Y Justicia | Foto: Reprodução

Uma sensitiva postou uma previsão no Instagram que deixou os flamenguistas preocupados, em especial, fãs de Gabriel Barbosa, o Gabigol.

Lene “Sensitiva” disse em vídeo que sonhou com o avião do Rubro-negro caindo com destino à Argentina caso o atacante Gabigol embarque com a delegação.

Segundo Lene, o avião do time carioca sofreria uma queda a caminho da partida contra o Defensa Y Justicia, nesta quarta-feira (14).

Segundo Lene, a única forma de evitar a queda da aeronave seria evitando o embarque de Gabigol. “O peso não está nos outros jogadores, é nele. Ele está com uma carga muito pesada, muito forte em cima dele, então eu quero pedir ao Flamengo que não permita que o jogador Gabigol entre nesse avião para ir para fora, para jogar na quarta-feira”, afirmou.

“Eu peço, em nome de Jesus, que vocês não permitam que o Gabigol entre nesse voo porque se ele entrar, esse avião não volta”, alertou.

“Ninguém é obrigado a acreditar em mim, estou cumprindo a minha missão e estou avisando o que me mostram nos mantras, 13 vezes e em 4 sonhos seguidos. Minha intenção é salvar vidas, cabe a vocês do clube Flamengo permitir ou não a ida do Gabigol. Deus abençoe e que façam o certo”.

Com a presença ainda incerta do atacante, Flamengo e Defensa Y Justicia se enfrentam na Argentina nesta quarta-feira, em duelo das oitavas de final da Libertadores.

Acidente com times

Em 2016, um trágico acidente de avião tirou a vida de jogadores, jornalistas e comissão técnica da Chapecoense . O caso ganhou repercussão mundial. O avião que levava o time sofreu acidente na Colômbia, com 81 pessoas a bordo, sendo 72 passageiros e nove tripulantes.

Entre as pessoas que estavam na aeronave, havia jogadores, dirigentes esportivos e jornalistas. O avião era um British Aerospace 146, gerenciado pela companhia boliviana Lamia.

Ele teria desaparecido do radar e feito um pouso forçado, devido a uma falha elétrica, em Cerro Gordo, nas proximidades da cidade de La Unión. Fontes locais dizem que a aeronave estava a apenas cinco minutos de voo do aeroporto mais próximo, mas o piloto decidiu arriscar o pouso antes.

Ele teria, inclusive, esvaziado os tanques de combustível para evitar uma explosão. O avião, que havia decolado de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, tinha como destino final o município colombiano de Medellín, onde a Chapecoense disputaria as finais da Copa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional, amanhã à noite.

