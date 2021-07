Semifinais são definidas na 3ª etapa com três duplas da casa

Cada estado indica suas delegações nos dois gêneros em busca do título, podendo alterar os times durante a temporada | Foto: Divulgação/CBV

A disputa da terceira etapa do Circuito Brasileiro sub-19 de vôlei de praia 2020/2021 afunilou após a rodada desta segunda-feira (12).

O evento, que acontece no Rio de Janeiro (RJ), contou com a realização de 32 partidas entre a fase de grupos e quarta de final dos dois naipes.

Os duelos definiram os times semifinalistas, com destaque para os donos da casa que garantiram três das oito vagas disponíveis (duas no feminino e uma no masculino).

A competição continua nesta terça-feira (13) com as semifinais e finais, a partir das 8h30. A chave feminina terá as campeãs da etapa anterior, Nina e Carolina (RJ) enfrentando Manu e Ana Júlia (MG). Do outro lado da chave Vitoria/Larissa (CE) joga contra Manu/Fernanda (RJ).

Pelo torneio masculino Antony e Cadu (MS), que venceram as duas etapas já realizadas, entram em quadra contra Sérgio/Pedro Lucas (RN), dupla vinda do qualifying. Enquanto Negugu/Lucas (RJ) duela com Federico/Isac (PB).

Assim como ocorre no Circuito Brasileiro de vôlei de praia Sub-17 e Sub-21, o Sub-19 é um campeonato de seleções estaduais, com duplas representando a mesma federação.

Cada estado indica suas delegações nos dois gêneros em busca do título, podendo alterar os times durante a temporada. Se mais de uma dupla do estado disputa a etapa, aquela que fica mais bem colocada é a que pontua para o ranking geral da competição.

Após a realização de duas etapas, no naipe feminino, o Rio de Janeiro lidera o ranking da temporada com 380 pontos. O Ceará tem 320, e está em segundo. Santa Catarina e Minas Gerais, com 300 pontos cada, empatam na terceira posição. No masculino, Mato Grosso do Sul tem 400 pontos e é o primeiro, seguido de Paraíba, com 300, e Rio de Janeiro com 280.

