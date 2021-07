Manaus FC anuncia Fausto Momente como novo gerente de futebol

Já aposentado em 2014, assumiu a gerência de futebol do Linense, onde trabalhou por quatro anos | Foto: José Luis Silva / Ag. CA Linense

Nesta segunda-feira (12), o Manaus Futebol Clube iniciou a semana com novidades no departamento de futebol.

O clube anunciou oficialmente a chegada de Fausto Momente, de 40 anos, que será o Gerente de futebol do Esmeraldino.

Fausto possui uma experiência diversificada, não só fora, mas também dentro de campo. Antes de trabalhar como supervisor, ele foi atleta profissional como centroavante.

Aos 14 anos de idade, integrou as categorias de base do América de São José do Rio Preto (SP). Profissionalmente atuou até os 33 anos, como centroavante, vestindo a camisa de clubes como o Linense (SP), Goiás (GO), Juventude (RS) e Botafogo da Paraíba (PB).

Já aposentado em 2014, assumiu a gerência de futebol do Linense, onde trabalhou por quatro anos. Depois, atuou no Athletico Paranaense (PR) por dois anos como analista de mercado e também pelo Coritiba (PR), onde trabalhou como coordenador de captação.

Primeira vez na região Norte

O Manaus Futebol Clube dá as boas-vindas a Fausto Momente | Foto: Reprodução

Em sua primeira passagem pelo futebol na região Norte do Brasil, Fausto destacou que antes de vir para o Manaus , já acompanhava a ascensão do clube nestes oito anos de existência.

" Já conhecia o clube através de profissionais amigos que já passaram por aqui. Sempre me falaram sobre a seriedade do Manaus, do profissionalismo e da simplicidade, isso foi o que mais me encantou " Fausto Momente, Gerente de futebol

Fausto contribuiu com o acesso do Linense a primeira divisão do futebol paulista em 2010, após passar 50 anos na segunda divisão. Agora como profissional do Manaus FC, ele espera viver com o Esmeraldino mais um acesso, desta vez à Série B.

"Espero contribuir com o clube, passar aos atletas a experiência que tenho, e primeiro buscar a classificação para o quadrangular final, e depois disso, conquistar o acesso", comentou.

O Manaus Futebol Clube dá as boas-vindas a Fausto Momente e deseja sucesso durante sua passagem pelo clube amazonense. O Gavião do Norte volta a campo no domingo, fora de casa, onde enfrenta o Ferroviário (CE), pela oitava rodada da Série C de 2021.

*Com informações da assessoria

