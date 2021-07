Seleções de Vôlei do Brasil embarcam para Tóquio

As equipes comandadas, respectivamente, pelos treinadores José Roberto Guimarães e Renan encerraram os períodos de treinamento no Brasil | Foto: Divulgação/FIVB

O Brasil busca o quarto ouro olímpico no masculino e terceiro no feminino no vôlei de quadra. A chance está nas Olimpíadas de Tóquio 2020.

As seleções brasileiras feminina e masculina de vôlei embarcaram na segunda-feira (12.) para Tóquio, no Japão. As equipes comandadas, respectivamente, pelos treinadores José Roberto Guimarães e Renan encerraram os períodos de treinamento no Brasil com trabalhos técnico e físico já em São Paulo (SP), onde será o embarque oficial.

O Brasil será representado no feminino pelas levantadoras Macris e Roberta, a oposta Tandara, a ponteira/oposta Rosamaria, as ponteiras Natália, Fernanda Garay, Gabi e Ana Cristina, as centrais Carol Gattaz, Carol e Bia e a líbero Camila Brait. A capitã Natália comentou sobre a última semana de treinos em solo verde e amarelo e falou da expectativa para Tóquio.

" Essa última semana de trabalho foi muito importante. Aproveitamos para acertar os últimos detalhes com o grupo completo com as 12 jogadoras que vão estar em Tóquio. Chegou o momento tão esperado, foi mais de um ano de espera então estamos todas ansiosas para chegar no Japão na melhor forma possível. Não vemos a hora de estrear nos Jogos " Natália, ponteira

O treinador José Roberto Guimarães também comentou sobre o momento atual do time verde e amarelo.

“Foi uma semana de trabalho muito proveitosa para melhorarmos alguns detalhes como nosso saque e a relação de bloqueio e defesa. Ganhamos um lastro físico, além de termos trabalhado com bastante volume nos treinamentos. Agora é chegar bem em Tóquio, começarmos nossa aclimatação e fazermos os últimos ajustes até a estreia contra Coréia do Sul”, explicou José Roberto Guimarães.

No masculino, o Brasil será representado pelos levantadores Bruninho e Fernando Cachopa, os opostos Wallace e Alan, os ponteiros Leal, Lucarelli, Douglas Souza e Maurício Borges, os centrais Lucão, Maurício Souza e Isac e o líbero Thales.

O capitão Bruninho ressaltou a honra e a responsabilidade de representar o Brasil nos Jogos de Tóquio.

“Chegou a hora do embarque e, sem dúvida, a partir de agora passamos a sentir ainda mais o clima dos Jogos. Tivemos uma semana muito proveitosa em Saquarema, onde buscamos ajustar o máximo possível tudo o que era necessário, e agora é foco total e exclusivo em tudo o que vamos viver daqui para frente. Representar o país é sempre uma responsabilidade, emoção e uma honra muito grandes e nós estamos preparados para isso", disse Bruninho.

O técnico Renan destacou o bom momento vivido pelo grupo brasileiro que recentemente ficou com o título da Liga das Nações.

“Foi muito bom trabalhar com o grupo completo na última semana em Saquarema. Acompanhar os jogadores presencialmente e ter esse contato pessoal foi muito especial. Estamos em um bom momento e viajamos confiantes. Vamos para aclimatação, temos mais alguns dias para trabalhar forte e chegar no nosso melhor nível para a partida de estreia nos Jogos de Tóquio”.

A seleção masculina estreará no Jogos de Tóquio no dia 24 de julho contra a Tunísia e a feminina fará o primeiro jogo no dia 25 de julho contra a Coréia do Sul. Em busca de um lugar na final, as seleções brasileiras precisão disputar oito partidas cada.

