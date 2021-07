Palmeiras e Flamengo jogam pelo Brasil nas oitavas da Libertadores

Flamengo e Palmeiras querem vaga nas quartas de final | Foto: Reprodução de clubes

O Flamengo e o Palmeiras jogam nesta quarta-feira (14), representando o Brasil na Libertadores da América. Os times estão preparados e buscam vaga nas quartas de final. Fluminense, Atlético- MG e São Paulo também seguem na disputa.

Flamengo focado

Após a coletiva de apresentação como o novo técnico rubro-negro na segunda (12), Renato Gaúcho conversou com os atletas e comandou o primeiro treino no Ninho do Urubu.

O Flamengo foca na preparação para a partida contra o Defensa y Justicia, pela Libertadores, no estádio Norberto Toaghello. O time já está em solo argentino.

Renato Gaúcho estreia no time | Foto: Alexandre Vidal /CRF

A lista de relacionados conta com Bruno Viana, De Arrascaeta, Diego Alves, E. Ribeiro, Filipe Luís, Gabi, Gabriel Batista, Gustavo H., Hugo, Hugo Moura, Isla, João Gomes, Léo Pereira, Matheuzinho, Max, Michael, Muniz, Pedro, Piris da Motta, Renê, Rodinei, Thiago Maia e Vitinho.

Rodrigo Caio não estará na competição após sentir dores na panturrilha esquerda. Exame médico constatou um edema no local, informou a assessoria do clube.

O time já está em solo argentino | Foto: Reprodução

O torcedor acredita na vitória e na classificação para as quartas de final . “Na realidade, o Flamengo tem um timaço. Espero que o Renato consiga recuperar alguns jogadores que não estão jogando nada”, disse Lucas França.

Veja como foi o treinamento:

| Autor: Reprodução





Verdão preparado

O Palmeiras se reapresentou na manhã na Academia de Futebol, após vencer o Santos, por 3 a 2, no Allianz Parque, e emendar a quinta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras realizou quatro mudanças na lista de inscritos | Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O time volta agora atenções à Libertadores, já que inicia as oitavas de final contra a Universidad Católica-CHI, às 19h15, no estádio San Carlos de Apoquindo, na cidade de Santiago, Chile.

A primeira atividade dividiu o grupo em times de seis e cobrou marcação alta, pressão e intensidade nas movimentações de ataque contra defesa em campo reduzido. Ainda em dimensões menores, o segundo trabalho teve busca por espaço em poucos toques na bola. Para fechar, alguns atletas seguiram no campo para um treino de finalizações.

O Palmeiras realizou quatro mudanças na lista de inscritos. Saíram Erick Pluas, Alan Empereur, Rafael Elias e Jhow e entraram em suas respectivas vagas Deyverson, Pedrão, Michel e Dudu.

Pelo regulamento do torneio, a numeração deve ser mantida em caso de troca – portanto, na Libertadores, Deyverson será o 9, Pedrão usará a 33, Michel vestirá a 37 e Dudu segue com a camisa 43. As numerações utilizadas no Campeonato Brasileiro não serão alteradas.

