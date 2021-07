Manaus abre inscrições para “Jogos Adaptados André Vidal” de 2021

As inscrições seguem até o dia 6 de agosto | Foto: Reprodução Semdej

Manaus - A Semana Nacional da pessoa com Deficiência acontece nos dias 21 a 27 de agosto e visa conscientizar a sociedade sobre direitos das pessoas com deficiência no Amazonas.

Inicia nesta quarta-feira (14), as inscrições para a 10ª edição dos Jogos Adaptados André Vidal de Araújo (JAAVAS). Os jogos serão realizados na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, assegurando a prática do esporte adaptado para alunos com deficiência.

A Prefeitura de Manaus informou que devido aos cuidados relativos à pandemia da Covid-19, a competição terá somente as modalidades de Atletismo , Circuito, Caminhada e Corrida. As inscrições seguem até o dia 6 de agosto e são limitadas a no máximo 20 alunos por instituição.

O objetivo da disputa é mobilizar a comunidade educativa que trabalha com a inclusão das pessoas com deficiência, a fim de que todos participem e sejam responsáveis pela construção do processo educativo, oportunizando o desenvolvimento biopsicossocial dos alunos, favorecendo assim a participação nas mais diversas atividades.

As inscrições estão abertas para todas as escolas municipais, estaduais, instituições parceiras e escolas particulares que desenvolvem trabalhos com pessoas com deficiência.







A coordenadora do JAAVAS, Shirley Amaral, disse que o evento de esporte adaptado se tornou um dos que mais tiveram visualizações e deram às pessoas meios para que elas pudessem se sociabilizar e serem incluídas.

" São jogos diferenciados em que fazemos outras adaptações, devido à idade e ao nível de comprometimento. Os pais participam do evento, socializando e elevando a autoestima das crianças, pois temos a preocupação de começar desde cedo tudo isso " Shirley Amaral, coordenadora do JAAVAS





Segundo a coordenadora, desde sua primeira edição, o JAAVAS faz a diferença na vida dos Pessoas com Deficiência do Estado do Amazonas, estimula a participação e incentiva a prática de esportes nas escolas.

“Os jogos não são atividades de competição e sim de participação, direcionados para a construção de um mundo melhor, reforçando a construção de valores livres de discriminação, construindo conceitos que reforcem o entendimento das diversidades e ideais esportivos”, ressaltou.

