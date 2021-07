Arrascaeta confessa torcida para a Argentina na final da Copa América

O jogador também foi perguntado sobre a polêmica que movimentou os dias que antecederam a decisão | Foto: Reprodução

O meia do Flamengo, De Arrascaeta , que esteve com a Seleção do Uruguai na Copa América, revelou para quem foi a sua torcida na decisão do torneio.

Em entrevista para a rádio uruguaia "Sport 890 AM", o jogador revelou que torceu para que a Argentina fosse a campeã do torneio realizado no Brasil. Arrascaeta justificou o motivo da torcida para os argentinos.

“Pessoalmente, queria que a Argentina ganhasse para o Messi, que merecia ser campeão, embora tenha muitos amigos no Brasil. Mas ainda assim teve uma grande parte do público brasileiro que queria que a Argentina ganhasse para Messi também”, detalhou o atleta do Mengão.

O jogador também foi perguntado sobre a polêmica que movimentou os dias que antecederam a decisão. Arrasca falou sobre os brasileiros que torceram para uma vitória da Argentina diante do Brasil.

" Não sei se prestaram muita atenção em ter perdido para a Argentina ou não. O público se dividiu, e aí foi uma sensação estranha. Se estivéssemos em uma final, a experimentaríamos totalmente diferente de como o Brasil vivenciou. Foi um pouco por causa de muita gente que queria que o Messi ganhasse, também de outras pessoas que não gostam do treinador (Tite); muitos brasileiros comemoraram muito que a Argentina foi campeã " De Arrascaeta, jogador

Eliminado nas quartas de final para a Colômbia nos pênaltis, o jogador afirmou que apesar do resultado não ser o esperado, ficou feliz em poder retornar à seleção com mais tempo em campo depois de um tempo longe da seleção celeste.

