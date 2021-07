Atletas de Manaus recebem cartões do Auxílio Estadual da Faar

A segunda parcela será paga em 5 de agosto | Foto: Divulgação Secom

Manaus - Atletas e paratletas foram diretamente prejudicados por conta da pandemia da Covid-19. O Governador Wilson Lima lançou o Auxílio Estadual para profissionais do Turismo, Cultura e Esporte para diminuir impactos causados pelo vírus.

Na tarde desta terça-feira (13), a Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), deu continuidade às entregas dos cartões do Auxílio Estadual para atletas, paratletas e profissionais de educação física do estado. Nesta primeira fase estão sendo contemplados 589 profissionais, com um investimento de R$ 353.400,00.

O valor do benefício será pago em três parcelas de R$ 200 mensais. A primeira parcela do benefício é disponibilizada 48 horas após a entrega do cartão.

Os beneficiários do Auxílio Estadual do Esporte receberam os cartões no Salão Bossa Nova, localizado na Arena da Amazônia, avenida Constantino Nery. As entregas ocorrem nesta terça, das 14h às 18h, para os beneficiários cujos nomes começam com letras de A até H.

Carlos César, celebrou a inclusão dos atletas federados | Foto: Divulgação Secom

" Para nós é motivo de muita alegria, neste momento, nós estarmos realizando essa ação, que é um dos indicativos do governador Wilson Lima, que é justamente o Auxílio Estadual para os esportistas, tanto aqueles atletas federados, quanto para os professores de educação física, que foram muito afetados por essa pandemia. Estamos muito felizes em poder realizar, agora, efetivamente, esse auxílio " Jorge Elias Neto, diretor-presidente da Faar

O capoeirista Asafe Ribeiro foi um dos primeiros atletas a comparecer na Arena da Amazônia para receber o cartão do Auxílio Estadual. Ele diz que a ajuda será fundamental para que possa continuar ajudando a família sem abrir mão do esporte .

“Vai me desenvolver como atleta, porque como eu não estou trabalhando, agora, de carteira assinada, nem ativo, tudo o que entra agora em questão de auxílio é lucro. Tanto pra minha vida pessoal como pra esportiva”, avalia o lutador.

Já o paratleta de halterofilismo, Carlos César, celebrou a inclusão dos atletas federados e profissionais de educação física entre os beneficiados pelo auxílio criado pelo Governo do Amazonas.

Segundo ele, desde o início da pandemia tem sido inviável trabalhar de maneira adequada, prejudicando bastante a vida financeira. “Graças a Deus o governo Wilson Lima deu uma olhada pra gente em relação a esse auxílio”, comemorou.

Os demais cartões continuarão a ser distribuídos nesta quarta-feira (14), no mesmo local, das 8h às 18h. A lista completa e mais informações, inclusive sobre a reabertura do cadastro, estão disponíveis em: www.faar.am.gov.br



A segunda parcela será paga em 5 de agosto, e a terceira e última, no dia 5 de setembro. Inicialmente, 1.142 profissionais que tiveram os cadastros aprovados serão beneficiados, com um montante de recursos de R$ 685.200,00.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Manaus abre inscrições para jogos adaptados