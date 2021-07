Manaus FC treina com foco contra o Ferroviário no Castelão

O time está na quinta posição da tabela com 10 pontos | Foto: Ismael Monteiro / MANAUS FC

Resiliência e persistência são características marcantes do Manaus Futebol Clube . O time se reapresentou nesta semana já com a preparação e foco para o jogo contra o Ferroviário (CE), no próximo domingo (18).

Na terça-feira (13), o Gavião Real fez seu primeiro treino de campo, pelo período matutino. Destaques do último jogo, o lateral-esquerdo Dudu Mandai, o lateral-direito Edvan e o zagueiro Marcão comentaram sobre este início de trabalho e sobre a expectativa pelo jogo no fim de semana.

Elemento surpresa

Dudu Mandai é verdadeiro “garçom” nesta Série C de 2021, o lateral-esquerdo fez o passe para o gol de Edvan na última partida, e como destacou Dudu, o lateral deve sempre ser um "elemento surpresa".

"Fico feliz em ajudar na criação ofensiva. Nós laterais somos elementos surpresas, e poder chegar com qualidade e ajudando a equipe com gols é sempre importante. Claro, isso tem que vir junto com vitórias, espero que na próxima partida possamos continuar construindo e possamos sair vitoriosos", destacou.

Primeiro gol

Quem marcou seu primeiro gol com a camisa do Manaus FC foi o lateral-direito Edvan, que comentou sobre como se sentiu no momento.

"A sensação de fazer um gol é maravilhosa, mas infelizmente não obtivemos o resultado positivo. Essa semana vamos trabalhar forte, ter a mentalidade forte, para que no próximo jogo possamos conquistar um bom resultado", declarou.

Estreia com o manto

Marcão estreou com derrota na Série C | Foto: Ismael Monteiro / MANAUS FC

Entrando pela primeira vez em jogo, o zagueiro Marcão também comentou sobre seus primeiros minutos jogando com a camisa do Manaus FC, e frisou que a equipe precisa seguir brigando na parte de cima da tabela.

"Fiquei muito feliz pela estreia, apesar da derrota tentei dar meu máximo. É continuar trabalhando, vamos consertar todos os erros dos últimos jogos para que a gente possa conquistar nossa primeira vitória fora de casa".

O Manaus Futebol Clube voltou a treinar na quarta-feira (14) e continua a preparação para o duelo. O time está na quinta posição da tabela com 10 pontos, atrás de Botafogo (PB), Paysandu, Ferroviário e Altos.

