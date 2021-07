Malcom é convocado para substituir Douglas Augusto na seleção olímpica

O camisa 10 do Zenit já constava da lista inicial do técnico André Jardine, mas o clube russo na época havia vetado a liberação do atleta | Foto: Divulgação CBF

O Brasil está preparado para disputar jogos em busca da medalha olímpica em Tóquio . A seleção olímpica embarca para o Japão na sexta-feira (16).

O meia-atacante Malcom, do Zenit (Rússia), é o mais novo convocado da seleção olímpica masculina brasileira nos Jogos de Tóquio (Japão). Ele entrará no lugar de Douglas Augusto, cortado no último dia 11, devido a uma lesão na coxa. Malcom, de 24 anos, se apresenta à equipe no próximo domingo (18), em Tóquio

O camisa 10 do Zenit já constava da lista inicial do técnico André Jardine, mas o clube russo na época havia vetado a liberação do atleta. O meia-atacante treinou com a seleção na sétima etapa de preparação realizada na Sérvia, no início de junho.

Na Rússia desde 2019, o Malcom completou 50 jogos pelo Zenit no último domingo (11), em amistoso contra o Karlsruher. Antes de embarcar para o Japão, o brasileiro entrará em campo neste fim de semana, em duelo da Supertaça da Rússia, contra o Locomotiv.

A segunda etapa de treinos antes dos Jogos ocorre na Sérvia. Jardine já conta com 19 jogadores.Amanhã (15), a seleção fará o último jogo preparatório antes de Tóquio. O duelo contra os Emirados Árabes, será às 16h (horário de Brasília), no Estádio Karadorde, do FK Vojvodina, clube da cidade de Novi Sad, a 50 minutos da capital Belgrado.

A estreia nos Jogos será contra a Alemanha, no dia 22 de julho, às 8h30 (horário de Brasília), na cidade de Yokohama.

Assim, os 22 jogadores que defenderão o Brasil no Japão são:

Santos (Athletico-PR), Brenno (Grêmio), Lucão (Vasco), Daniel Alves (São Paulo), Gabriel Menino (Palmeiras), Guilherme Arana (Atlético-MG), Abner (Athletico-PR), Gabriel Magalhães (Arsenal), Nino (Fluminense), Diego Carlos (Sevilla), Bruno Fuchs (CSKA), Douglas Luiz (Aston Villa), Bruno Guimarães (Lyon), Malcom (Zenit), Claudinho (Red Bull Bragantino), Matheus Henrique (Grêmio), Reinier (Borussia Dortmund), Matheus Cunha (Hertha Berlim), Martinelli (Arsenal), Antony (Ajax), Paulinho (Bayer Leverkusen) e Richarlison (Everton).]

