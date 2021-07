João Marcari será o 1º atleta brasileiro na Vila Olímpica em Tóquio

João Victor e seu cavalo Escorial Horsecampline, embarcaram nesta quarta-feira (14) para Tóquio | Foto: Rui Godinho

O cavaleiro João Victor Marcari Oliva será o primeiro atleta do país a se instalar na Vila Olímpica em Tóquio, a partir de sexta-feira (16).

João Victor e seu cavalo Escorial Horsecampline, embarcaram nesta quarta-feira (14), da Alemanha - onde o cavalo cumpriu quarentena em Aachen - rumo a Tóquio.

Primeira modalidade do Hipismo nos Jogos Olímpicos, o Adestramento começa com o Grand Prix dias 24 e 25 a partir das 05hs (horário de Brasília).

A definição do pódio por equipe será no dia 27 também no mesmo horário e o pódio individual no dia 29 às 05h30 no Brasil.





" Quero trazer de Tóquio o melhor resultado do Adestramento brasileiro em Olimpíadas " João Victor Marcari, atleta





A meta a ser alcançada é superar o resultado do primeiro representante do país no Hipismo Adestramento em Olimpíada, o Cel. PM Sylvio Marcondes de Rezende que montando Othelo ficou em 33º lugar nos Jogos de Munique, em 1972.

João Victor já traz uma marca importante: em sua estreia olímpica, na Rio 2016, registrou a melhor nota, 68.071% no Grand Prix, em Jogos Olímpicos.

Paulistano de 25 anos, João Victor Marcari Oliva compete desde os 12. Aos 18 foi morar na Alemanha – hoje reside em Portugal – e é filho da campeã mundial e prata olímpica Hortência Marcari e do empresário e criador de cavalos José Victor Oliva.

