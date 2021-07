Mengão bate o Defensa por 1 a 0 e larga na frente na Libertadores

O Flamengo conseguiu administrar a vantagem e saiu de campo com uma vitória muito importante na Argentina | Foto: Alexandre Vidal / CRF

Na estreia do técnico Renato Gaúcho, o Flamengo venceu o Defensa y Justicia por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (14), no Estádio Norberto Tomaghello, em Buenos Aires-ARG, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

Michael, ainda na primeira etapa, marcou um golaço que acabou decretando o triunfo rubro-negro. Com o resultado, o Mengão jogará com a vantagem do empate na partida da volta, no Maracanã.

O jogo

A partida começou com o Flamengo trocando passes no campo de ataque. A equipe do Defensa também se mandava para frente, e fazia recomposição rápida na defesa, dificultando a saída de bola rubro-negra. Aos 20’, o Mengão abriu o placar com um golaço de Michael. O atacante recebeu pela esquerda, cortou para o meio e chutou.

A bola desviou na defesa e entrou no ângulo esquerdo do goleiro: 1 a 0. A primeira etapa terminou com o Fla na frente. No segundo tempo, o Defensa voltou pressionando a saída de bola do time rubro-negro, que encontrava dificuldades para fazer a transição do campo de defesa para o ataque.

Aos 15’, após contra-ataque rápido, Gabigol ficou com a bola e tocou para João Gomes, que chutou da entrada da área e o goleiro fez a defesa. Em uma ótima jogada de contra-ataque aos 23 minutos, Arrascaeta lançou Gabigol em velocidade, que entrou na área e bateu cruzado. Unsain fez a defesa com o pé.

Na reta final do jogo, o Flamengo conseguiu administrar a vantagem e saiu de campo com uma vitória muito importante na Argentina.

Próximo compromisso

O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (18) para enfrentar o Bahia, às 18h15, em Pituaçu-BA. O confronto é válido pela 12ª rodada do Brasileirão.

Escalação do Flamengo Diego Alves; Isla (Matheuzinho), Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes, Thiago Maia (Piris da Motta), Everton Ribeiro (Pedro) e Arrascaeta (Bruno Viana); Michael (Vitinho) e Gabi. Técnico: Renato Gaúcho.

