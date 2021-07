Treinador Martelotte projeta semana de trabalho focado para Manaus FC

Marcelo Martelotte destacou que a semana de treinamento será focada e de muita intensidade | Foto: Ismael Monteiro / Manaus FC

Manaus - O futebol amazonense busca novos espaços em competições nacionais. O objetivo é mostrar a força do esporte local e os atletas que defendem as camisas dos times.

O Manaus Futebol Clube segue em preparação para o duelo contra o Ferroviário (CE), pela oitava rodada da Série C 2021.

Atendendo as perguntas da imprensa, o treinador Marcelo Martelotte destacou que a semana de treinamento será focada e de muita intensidade.

" Tivemos uma atuação abaixo do que normalmente apresentamos. O trabalho dessa semana vai ser intensivo, com a intenção de nos posicionarmos melhor, de termos um rendimento melhor, a ideia é corrigirmos os erros. Chegando na oitava rodada a gente vê um equilíbrio muito grande no nosso grupo, algo que torna todos os times adversários diretos, então é nisso que a gente acredita, o Ferroviário é um adversário direto, e é pra isso que vamos nos preparar, justamente pela possibilidade de com uma vitória voltarmos ao G4, para que a gente finalize o primeiro turno bem e busque nosso objetivo principal " Marcelo Martelotte, treinador

Mesmo com o resultado negativo, o Manaus FC demonstra maturidade em sua segunda participação na Série C, uma vez que o Gavião Real se encontra na 5⁰ colocação, a um ponto de distância do líder do grupo. A proximidade com os primeiros colocados é também um fator motivacional para o clube.

Ao longo das últimas rodadas, Martelotte têm promovido estreias no time. Ciente da qualidade no elenco e buscando ainda um time titular ideal, o treinador comentou sobre essa rotatividade no elenco.

Diálogo com a torcida

Ainda nesta quarta-feira (17), o Manaus Futebol Clube recebeu um grupo de torcedores que foi ao treino para dialogar e apoiar o clube, que mesmo sem poder recebê-los nas arquibancadas, têm tido o apoio fiel de sua torcida na busca pelo acesso à Série B.

"Essa foto é a prova da relação que um time de futebol deve ter com a sua torcida, quando há comprometimento, dedicação, respeito e união em prol dos mesmos objetivos - a vitória, o retorno ao G4 e a conquista do Acesso. O Manaus traz isso em sua história: a valorização por quem de fato veste a sua camisa, que está em busca de batalhar junto, mesmo que da arquibancada. Essas torcedores sempre terão seus direitos em manifestar opiniões respeitados. Isso vem em sinal de boa sorte pelos bons tempos que virão. Que Deus continue abençoando a nossa jornada e vamos pra luta!", destacou o clube em suas redes sociais.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Atletas de Benjamin Constant (AM) vencem campeonato de luta olímpica