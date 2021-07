McGregor recebe alta do hospital e Dana White prevê retorno em um ano

Dana White afirmou que McGregor só deve retornar ao octógono em cerca de um ano | Foto: Reprodução Instagram

Na noite da última quarta-feira (14), Conor McGregor recebeu alta do hospital. O irlandês passou por uma cirurgia em Los Angeles para tratar a fratura na perna esquerda sofrida na luta principal do UFC 264, no último sábado (10), contra Dustin Poirier.

Em entrevista concedida ao site norte-americano TMZ na última quarta-feira, o presidente do UFC, Dana White, afirmou que McGregor só deve retornar ao octógono em cerca de um ano.

" Acho que eles acabaram de dar alta para o Conor há dez ou 15 minutos. Ele ficará em Los Angeles por um tempo, depois não sei se ele vai para casa ou o que ele fará. Ele volta em um ano " Dana White, presidente do UFC

Conor McGregor recebeu suspensão médica de 180 dias do UFC. O irlandês deve apresentar uma liberação médica de ortopedista pela fratura na perna caso queira retornar à ação antes do dia 7 de janeiro, o que parece improvável no momento.

McGregor se lesionou nos últimos segundos do primeiro round da luta principal do UFC 264, na trilogia contra Dustin Poirier. O norte-americano conquistou a vitória por nocaute técnico no intervalo entre o primeiro e o segundo round após constatada a lesão do irlandês.

Enquanto o irlandês se recupera, seu rival Dustin Poirier está apto a disputar o cinturão dos leves (até 70,3 kg) do Ultimate contra o brasileiro Charles do Bronx , campeão da categoria. Os dois devem se enfrentar ainda em 2021.

