Abel Ferreira exalta Verdão após vitória sobre o Universidad Católica

O treinador também comentou sobre a marca histórica que o Verdão alcançou diante dos chilenos | Foto: Divulgação Palmeiras

Jogando em Santiago-CHI, o Palmeiras venceu o Universidad Católica-CHI por 1 a 0, nesta quarta-feira (14), e deu um passo importante rumo às quartas de final da Conmebol Libertadores .

O técnico Abel Ferreira valorizou o resultado obtido fora de casa pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio internacional.

" Já sabíamos que seria um jogo muito difícil. Fizemos um estudo dos outros resultados das equipes brasileiras aqui (no Chile) e não foi muito bom. É uma equipe que tem histórico na Libertadores e é extremamente competitiva, e nós ganhamos porque fomos competitivos e organizados. Um adversário forte, intenso, sabíamos que seria um jogo mais para competir do que com grande qualidade técnica. Acho que fizemos um bom jogo no sentido competitivo " Abel Ferreira, técnico

O treinador também comentou sobre a marca histórica que o Verdão alcançou diante dos chilenos: a maior série invicta como visitante entre todos os clubes na história da Libertadores – 13 jogos no total.

" Quanto mais ganharmos, mais cobrança teremos, mais temos de aumentar o nosso trabalho, disciplina… Quanto mais ganha, mais focado, mais organizado, mais exigente precisa ser no teu trabalho. As vitórias trazem isso. É o preço que se paga quando se ganha, é essa responsabilidade. Mas quando assina contrato com esta camisa, sabe que isso é obrigação. Cada vez que aumentamos o sarrafo, nós aumentamos a expectativa " Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

O Palmeiras volta a campo no domingo (18), às 16h, para enfrentar o Atlético-GO, em Goiânia-GO, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o duelo de volta com o Universidad Católica-CHI, pelas oitavas de final da Libertadores, acontecerá na quarta (21), às 19h15, no Allianz Parque.

Raphael Veiga nas graças do time

O meio-campista chegou a 34 gols pelo Palmeiras | Foto: Divulgação Palmeiras

Autor do gol da vitória do Verdão, Raphael Veiga jamais perdeu pênalti pelo, seja no tempo regulamentar ou em disputas eliminatórias. Foram 12 acertos ao todo, sendo dez durante os 90 minutos de jogo (como no caso desta noite) e duas em decisões por penalidades máximas.

O meio-campista chegou a 34 gols pelo Palmeiras e, com isso, se isolou na 87ª posição da lista dos maiores artilheiros da história do Palmeiras de todos os tempos. No atual elenco, o camisa 23 é o 3º artilheiro, atrás só de Willian, com 65 e Dudu, com 70.

Já levando em conta o Século XXI, o camisa 23 é o 10º jogador que mais fez gols pelo clube, com as 34 bolas na rede que hoje atingiu, a apenas um de Edmundo, 9º, com 35. Completam essa lista: Borja (8º, com 36 gols), Alex Mineiro (7º, com 37 gols), Diego Souza (6º, com 38 gols), Kleber Gladiador (5º, com 39 gols), Valdivia (4º, com 41 gols), Vágner Love (3º, com 54 gols), Willian Bigode (2º, com 65 gols) e Dudu (1º, com 70 gols).

Leia mais:

Feminino: Palmeiras goleia Napoli no Brasileirão