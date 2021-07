Amazonenses apostam que Brasil surpreenderá com medalhas em Olimpíadas

Os amazonenses também revelaram suas expectativas sobre os esportes | Foto: Kyodo News

A grande competição de esportes mundial, os Jogos Olímpicos, será realizada em Tóquio, com início para 23 de julho, no Japão, após um ano cheio de dúvidas e incertezas. O motivo é a pandemia do novo coronavírus que paralisou competições, matou milhares de vidas em todo o mundo e mudou a rotina dos sobreviventes.

O evento resgata o patriotismo e também gera ansiedade aos torcedores que sonham em ver representantes do país no lugar mais alto do pódio.

Faltando apenas uma semana da abertura, amazonenses que costumam acompanhar as Olimpíadas, estão ansiosos para os jogos e contam sobre o que desejam ver na maior "festa do esporte mundial".

André Normando está ansioso pelo atletismo e espera ver um show nos estádios | Foto: Reprodução/Facebook

O estudante André Normando, de 23 anos, está ansioso para acompanhar as competições de atletismo. Ele acredita que a modalidade pode trazer grandes momentos para as competições. A equipe brasileira terá 53 atletas nestes jogos e prometem voltar para o Brasil com medalhas na bagagem.

"Estou ansioso pelo atletismo, porque sempre tem momentos memoráveis, com grande atletas em diferentes países que dão tudo de si para a conquista de medalhas", revelou Normando.

A jornalista Camila Duarte, de 22 anos, adora esportes e está ansiosa pelo basquete. Ela revela que se aproximou da modalidade durante a pandemia e que foi neste momento que começou a entender como que funcionava.

Infelizmente, a seleção brasileira não foi selecionada nessa modalidade e ela vai torcer pela americana, que tem um forte time para está nos primeiros lugares do pódio.

"Durante a pandemia me apaixonei pelo basquete e pela habilidade de alguns jogadores. Vou torcer para a seleção dos Estados Unidos, quem tem um grande time com jogadores que eu amo ver em quadra, como o Jayson Tatum, Kevin Durant, Devin Booker, Bam Adebayo, entre outros", conta Camila.

O atleta e professor de taekwondo, Paulo Brandão , de 29 anos, torce para modalidade que mais entende e ama praticar. Para ele, a equipe deste ano está forte e é uma das melhores dos últimos anos.

" Acredito que o Taekwondo brasileiro vai vir muito forte para essas olimpíadas. Nossos representantes são os melhores desses últimos anos. Estou confiante! " Paulo Brandão, Atleta

Paulo Brandão é mestre de Taekwondo e torce pela modalidade | Foto: Bianca Fatim

Favoritas levam a melhor?

Os brasileiros já possuem os favoritos quando o assunto é torcida. Uma pesquisa feita pela companhia AdColony e divulgada pela Adsmovil buscou entender o comportamento dos fãs dos Jogos Olímpicos. A consulta revelou que o futebol é o esporte mais aguardado pelos torcedores brasileiros, com 72%. Em seguida vem ginástica, com 68% e vôlei, chegando a 64%.

Os amazonenses também revelaram suas expectativas sobre os esportes. A medalha de ouro é uma grande possibilidade para as equipes. André acredita que o futebol e o vôlei terão os jogos mais difíceis durante as Olimpíadas.

" Acredito que o futebol e o vôlei são as modalidades em que mais temos chances de ganhar a medalha de ouro. Na ginástica temos chances também, mas não tanto quanto nos outros dois esportes, pois trata-se de uma modalidade acirrada e com grandes nomes em diferentes países. " André Normando, Estudante

A jornalista Camila espera pelo menos um pódio das equipes, principalmente da seleção brasileira de vôlei que tem sido destaque nas competições mundiais.

"O Brasil é um dos grandes favoritos nestas modalidades, então não podemos esperar menos do que um pódio pelo menos em algumas delas. Acredito que a seleção brasileira de vôlei (tanto feminina, quanto masculina) consegue o lugar mais algo do pódio, pois o masculino ganhou a Liga das Nações", analisou.





Seleção canarinho

Em 2016, a equipe de futebol masculina levou a melhor e subiu ao topo do pódio | Foto: Reprodução

O futebol sempre foi a paixão dos brasileiros e promete render grandes momentos nos Jogos Olímpicos deste ano. A equipe masculina levou sua primeira medalha de ouro em 2016 e possui grande expectativa para mais uma vitória fora de casa.

A equipe feminina de futebol é a favorita de Paulo Brandão. Ele afirma que mesmo com as dificuldades que as jogadoras enfrentam, sempre demonstram garra e são destaques na competição.

Camila e André já dividem a paixão pela equipe de futebol masculino, apesar de torcerem muito para o feminino também.

" Por acompanhar mais o futebol masculino, essa é a minha favorita. Porém, não deixarei de torcer pelas meninas, que merecem tanto reconhecimento quanto os homens. Só por apreciar o masculino, isso não significa que devemos desvalorizar as jogadoras, todos merecem destaque, pois estão representando o nosso país. " Camila Duarte, Jornalista

Olimpíadas no cenário de pandemia

Devido ao momento inédito que o mundo vive, os Jogos Olímpicos serão diferentes esse ano. Uma série de recomendações e protocolos de saúde devem ser seguidos, além da testagem diária dos atletas. Os jogos não serão abertos ao público, com transmissão apenas pela internet e emissoras de TV.

A pandemia não facilitou o momento de treino e preparação. A pressão e o medo ainda percorre a mente de participantes e familiares.

Camila acredita que esse momento de isolamento dificultou o treinamento dos atletas. Além da possibilidade de desenvolverem problemas psicológicos. O Japão está, atualmente, em estado de emergência por conta do aumento de casos.

"Não será um torneio tradicional, será realizado em meio a uma pandemia, em um país que está enfrentando uma forte onda do novo coronavírus. Só de viajar para lá, já bate um desespero, mas o foco é voltar com uma medalha no pescoço e representar todo o povo brasileiro, que tanto sofreu e sofre com a pandemia", comentou.

O estudante André acredita que os atletas estão prontos para enfrentar a situação e que por conta da preparação, o desempenho não será afetado.

"Os atletas estão tiveram uma longa adaptação. Acredito que o desempenho dos participantes não será afetado, porem todo cuidado é pouco", acredita Normando.

A torcida é para que todas as equipes de esporte brasileiras consigam dar seu melhor e possam trazer as melhores medalhas para casa.

