Renan Dal Zotto quer coroar retorno à seleção com pódio olímpico

Renan é um dos mais entusiasmados do grupo desde a chegada ao Japão | Foto: Rafael Bello/COB

O técnico da Seleção Brasileira de vôlei que compete nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Renan Dal Zotto, sobreviveu ao Covid-19 e como um "renascer" não quer desperdiçar a oportunidade de ganhar a medalha de ouro na competição mundial.

Renan é um dos mais entusiasmados do grupo desde a chegada ao Japão, pois possui uma bagagem vasta no esporte. Foram três Jogos Olímpicos como atleta: Moscou 1980, Los Angeles 1984 e Seul 1988; Uma na função de comentarista de televisão, em Sydney 2000; e outra no cargo de diretor de seleções, no Rio 2016.

O treinador completa 61 anos na próxima segunda (19) e possui muitos motivos para comemorar.

" Vim de uma situação bastante complicada, de recuperação muito intensa, mas que deu tudo certo. Estou muito feliz de estar aqui e não vou poupar esforços para ir atrás do nosso grande sonho, que é estar no pódio e, quem sabe, buscar mais uma medalha de ouro " Renan Dal Zotto, treinador

Desde 2017 no comando da equipe, o treinador vem fazendo um trabalho irrepreensível. Manteve a seleção na liderança do ranking mundial de vôlei, posição que ocupa há 21 anos, tendo conquistado títulos importantes no ciclo: Copa dos Campeões (2017), Sul-americano (2017 e 2019), Pré-olímpico (2019), Copa do Mundo (2019) e Liga das Nações (2021), fora o vice-campeonato mundial em 2018, quando a seleção teve os desfalques de Lucarelli e Maurício Borges, além de ainda não poder contar com Leal.

“Vínhamos numa crescente muito grande desde 2017. E a ideia era chegar em 2020 na melhor condição possível, mas tivemos essa parada e não podemos reclamar, porque foi uma parada necessária. Então, o tempo que tivemos de preparação foi o suficiente para chegar a Tóquio em uma condição muito boa. Os atletas estão bem física e mentalmente para encarar essa competição tão importante e com tanta pressão que são os Jogos Olímpicos", comentou o treinador.

A seleção masculina está no Grupo B, ao lado de Argentina, Estados Unidos, França, Rússia e Tunísia. A estreia é contra a equipe africana, no dia 23, às 23h05 (horário de Brasília).

Ouro na Liga das Nações

O vôlei masculino foi para Tóquio com confiança após conquistar o título da Liga das Nações. O técnico Renan, que estava distante da competição, deixou todos preparados para o anúncio da lista final para Tóquio.

O treinador Renan fez uma análise da participação do Brasil na competição. “Foi extremamente merecido. O Brasil fez uma campanha brilhante e sempre deixamos muito claro que era um processo de crescimento, que essa competição faz parte de um processo. Esse título foi muito importante porque passamos grandes provações, principalmente na semifinal e na final. Recomeçamos com o pé no chão, visando o grande objetivo, que são os Jogos de Tóquio”, finalizou Renan.

