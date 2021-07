Manaus FC enfrenta Ferroviário em busca da 1ª vitória fora de casa

O time está com o trabalho intenso e busca melhorar o desempenho na Série C | Foto: Ismael Monteiro / Manaus FC

Manaus - O Manaus FC possui um grande desafio pela frente na Série C. O time busca vencer pela primeira vez fora de casa.

Na última sexta-feira (16), o time realizou seu penúltimo treino antes do confronto contra o Ferroviário (CE), no domingo (18), às 17h de Manaus, no estádio Carlos de Alencar Pinto, o "Vovozão", pela oitava rodada no Campeonato Brasileiro.

O time está com o trabalho intenso e busca melhorar o desempenho na Série C. O volante Guilherme Amorim comentou sobre o momento do clube acredita que o jogo será positivo para o time do Norte.

" A gente têm se cobrado muito, têm incomodado bastante. A gente sabe que uma vitória fora de casa é muito importante para atingir o objetivo desta fase da competição que é estar entre os quatro primeiros. odo mundo focado, independente se está entre os onze ou não. Tenho trabalhado muito para estar sempre preparado para dar meu melhor e ajudar a equipe " Guilherme Amorim, volante

Guilherme têm tido destaque por suas atuações sólidas ao longo da temporada, por vezes até mesmo sendo um elemento surpresa no ataque. Ele frisou, sendo titular ou reserva, todos os jogadores do Manaus estão prontos para dar o seu máximo dentro de campo.

Com passagem pelo futebol cearense em seus primeiros anos de carreira, o centroavante Rhafael Lucas destacou que o Manaus terá um grande desafio pela frente, mas destacou que o grupo têm recebido bastante apoio da comissão técnica e também da diretoria do clube.

"Sabemos que não será um jogo fácil, ambos os times estão brigando na parte de cima. Acredito que a gente tenha feito uma boa semana, focada em consertar nossos erros, temos recebido todo o apoio da diretoria, da comissão técnica, e acredito que a gente possa fazer uma boa partida", comentou.

O Gavião Real voltou a treinar na manhã de sábado (17) e viajou para Fortaleza.



Ferroviário preparado

O técnico Francisco Diá comandou um trabalho tático junto ao grupo | Foto: Lenilson Santos

Seguindo na preparação para o compromisso diante do Manaus, o elenco coral realizou trabalhos na última quarta-feira (14), no estádio Elzir Cabral, em Fortaleza. No treino, o técnico Francisco Diá comandou um trabalho tático junto ao grupo. Em seguida, a atividade foi concluída com situações e lances de bola parada.

Na quinta-feira (15), o elenco coral teve mais uma tarde intensa de atividades na Barra do Ceará. Sob o comando da comissão técnica, os jogadores realizaram trabalho em campo reduzido focado em transições ofensivas.

Por fim, o treino foi concluído com cobranças de falta e pênaltis. Após os trabalhos, o elenco realizou a testagem RT-PCR obedecendo ao protocolo de cada rodada no Campeonato Brasileiro.

