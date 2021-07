Vídeo: Time Brasil desfila na Vila Olímpica e celebra início dos Jogos

Animados e bem vestidos, os atletas se reuniram no prédio do Brasil | Foto: Reprodução

O Time Brasil fez uma festa particular para celebrar o início dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 na tarde desta sexta-feira (23).

Atletas de várias modalidades se reuniram para uma volta olímpica dentro da Vila e desfilaram na companhia dos porta-bandeiras oficiais da delegação na Cerimônia de Abertura, Ketleyn Quadros, do judô, e Bruno Rezende, capitão da equipe de vôlei.

“Foi muito massa estar com outros atletas que a gente admira muito. Mesmo tomando cuidado com o protocolo de segurança, foi essencial pra gente ver que começou. Agora a brincadeira ficou séria!”, disse a campeã mundial de boxe, Beatriz Ferreira.

Animados e bem vestidos, os atletas se reuniram no prédio do Brasil, o número 21 da Vila, e andaram por cerca de 500 metros pela Harumi Gatway, a avenida onde estão perfiladas todas as bandeiras dos 206 países participantes dos Jogos, até chegar aos Aros Olímpicos, onde fizeram questão de tirar algumas fotos.

" Foi um desfile simbólico com a galera. Importante para que todos possam sentir um pouco do que é a emoção de um desfile de abertura”, disse Bruninho, pouco antes de seguir para a Cerimônia de Abertura oficial dos Jogos Olímpicos. “Talvez essa seja a emoção mais incrível que eu possa viver na minha carreira como atleta e na minha vida. Vai ser um grande privilégio poder representar à altura todos os atletas brasileiros. Que se iniciem os Jogos, e a gente possa trazer uma medalha para o Brasil” " Bruno Rezende, capitão da equipe de vôlei

Além de máscaras e álcool gel, os atletas utilizaram os uniformes de desfile da delegação produzidos pela marca carioca Wollner e sandálias.

Veja vídeo:

A estampa das camisas e dos vestidos traz os peixes amazônicos como elementos centrais, além de outras referências à flora e à fauna brasileiras, combinadas a traços da tradicional pintura japonesa.

“Para mim foi muito importante e simbólico. Fico muito feliz em poder receber essa energia contagiante de toda a delegação brasileira. O dia da abertura dos Jogos traz muita emoção e um sonho gigantesco para todos nós”, afirmou Ketleyn Quadros.

Participaram da volta olímpica atletas de badminton, natação, handebol, judô, levantamento de pesos, triatlo, boxe, skate, vôlei de praia, tênis de mesa, saltos, hipismo, tênis, esgrima, ciclismo, vôlei, ginástica artística e canoagem.

O Time Brasil participará da Cerimônia Oficial de Abertura dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, no Estádio Olímpico de Tóquio, representado pelo número mínimo exigido de atletas e oficiais.

Os porta-bandeiras serão acompanhados pelo Chefe de Missão Marco La Porta e por mais um oficial administrativo. A decisão foi tomada para minimizar os riscos de contaminação no contato com outras delegações durante o transporte e dentro do estádio.

