Dupla usava martelo para roubar e um é espancado até a morte em Manaus

Manaus (AM) - Revoltada com uma onda de assaltos cometida por dois suspeitos na comunidade Nova Floresta, a população agrediu brutalmente dois suspeitos. A dupla foi atacada com pedradas, tijoladas e pauladas, um morreu no local. A ação ocorreu na noite desta quinta-feira (29), na rua Ônix.

Conforme o tenente Robson Ferreira da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a dupla já havia cometido pelo menos três roubos a adolescentes que passavam pela localidade.

" Um dos suspeitos estava com um martelo na cintura simulando estar armado. Como os crimes foram realizados em frente de um campo bastante frequentado, a população acabou capturando os dois e não perdoou " relatou o tenente da 14ª Cicom, Robson Ferreira.

Um dos suspeitos foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado à uma unidade hospitalar. Já o comparsa dele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. No local do espancamento, sinais de extrema violência foram identificados pela polícia.

A área foi isolada por policiais militares para a chegada das demais equipes competentes. O caso ficará a cargo da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

