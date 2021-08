“Eu mereço pra c...!., diz brasileiro ao vencer no boxe em Tóquio;veja

| Foto: Divulgação

Uma frase impactante ecoou ao vivo na Globo após a vitória de Hebert Souza nas quartas do boxe, até 75kg, contra Abilkhan Amankul, do Cazaquistão, por 3 a 2. 'Eu mereço pra c...', disse o atleta.

"Eu sou medalhista olímpico. Eu mereço pra c..., nós trabalhamos pra c..., p.... Aqui é Brasil, p...! É Brasil, é Bahia, é Salvador", - disse o brasileiro, bastante emocionado, após a vitória. Na internet a frase do atleta o colocou nos assuntos mais comentados e buscados.

Muita gente reverenciando a fibra de Hebert e concordando. "Que eu aprenda a reconhecer e celebrar minhas vitórias assim como o Hebert Souza". "Bater no peito com orgulho e dizer: Eu mereço pra c...! Ele merece muito!".

