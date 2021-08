Torcida invade campo na França e jogadores revidam; veja vídeo

| Foto: Divulgação

Uma confusão generalizada marcou a partida entre Nice e Olympique de Marselha válida pelo Campeonato Francês. Aos 30 minutos do segundo tempo, os torcedores do Nice, atiraram um objeto no meio-campista Payet, que cobrava um escanteio.

O número 10 do time de Marselha atirou o objeto de volta e a confusão começou, envolvendo alguns velhos conhecidos do futebol brasileiro: o meio-campista Gerson, ex-Flamengo, e o técnico Jorge Sampaoli, ex-Atlético-MG. Em um primeiro momento, jogadores do Nice tentaram acalmar o meia francês.

A torcida do Nice invadiu o gramado numa avalanche. Paralalemante a isso, jogadores dos dois times tentavam conter o tumulto enquanto outros estavam tão ensandecidos quanto os torcedores.

A confusão generalizada fez com que o jogo fosse suspenso aos 30 minutos do segundo tempo. O árbitro da partida colocou a bola em campo para que o jogo fosse reiniciado, mas os jogadores do Olympique de Marselha não retornaram ao gramado e o duelo foi encerrado com vitória do Nice por 1 a 0 (resultado construído nos minutos que valeram, com gol do atacante dinamarquês Dolberg).

